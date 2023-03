Universum25: charten ihr Debütalbum aus dem Stand auf Platz 10 der deutschen Albumcharts

Eine Hand voll männlicher Mäuse und die gleiche Anzahl weiblicher Tiere, die in einem abgeschlossenen Mikrokosmos unter Idealbedingungen mit genügend Futter, ausreichend Platz und jeder Menge Nistboxen zur Beobachtung ausgesetzt wurden: Was im Sommer 1968 als Laborexperiment über das Vermehrungsverhalten der kleinen Nager begann, das artete unter den Augen der US-Forscher schon bald zu einem einzigen Albtraum aus. Durch die ungebremste Fortpflanzung auf immer enger werdendem Raum entwickelten sich abnormale Verhaltensweisen von kompletter Apathie über Kannibalismus bis zum vollständigen Zusammenbruch der sozialen Ordnung – bis die Population am 1789. Tag schließlich gänzlich ausgestorben war. Dieses Experiment wurde später weltweit unter dem Namen Universum 25 bekannt.

Fünfeinhalb Dekaden später hat sich eine neue Allstar-Band zusammengefunden, um die Menschheit mit ihrem kompromisslosen Hybridmix aus Electro-Metal und Punk-Rock aus dem Dämmerschlaf zu reißen.

Hinter dem Namen Universum25 verbergen sich niemand Geringere als Michael Robert Rhein (In Extremo), Rupert Keplinger (Eisbrecher, Antitype), Pat Prziwara (Fiddler’s Green), Gunnar Schroeder (Dritte Wahl), Alex Schwers (Slime) sowie der renommierte Produzent Jörg Umbreit – gemeinsam rechnet die Formation auf ihrem selbst betitelten Debütalbum mit allen Kriegstreibern und Krisengewinnern, mit ideologischen Brandstiftern und vernagelten Realitätsleugnern, mit Glaubensfanatikern, Populisten, Verschwörungstheoretikern und anderen gesellschaftlichen Spaltpilzen ab, während man der Welt mit seinem wütenden Crossover einen Spiegel vorhält.

Harte Rockgitarren, atmosphärische Electronica und schonungslos offene Klartext-Lyrics, die den Finger in die Wunden eines Planeten am Rande der Selbstzerstörung legen: So klingt der düster-dystopische Soundkosmos von Universum25. Statt allerdings wild mit dem erhobenen Moralapostelzeigefinger herumzufuchteln, versteht das Quintett sein erstes Album als ungeschönte Bestandsaufnahme des globalen Status Quo; verbunden mit einem ordentlichen Motivationsschub und dem Aufruf zur Veränderung – und zum gewaltlosen Widerstand. „Wir interpretieren das damalige Experiment Universum 25 als Analogie zur Menschheit und als Sinnbild für die heutige Welt“, erklärt Gitarrist Gunnar Schroeder. „Obwohl wir im Überfluss leben und alle friedlich nebeneinander koexistieren könnten, bekämpfen und vernichten wir uns gegenseitig. Wir wollen mit diesem Album einen Diskurs anstoßen.“

Ein Diskurs, der bereits im Jahr 2019 begann, als sich Fiddler’s Green-Gitarrist Pat Prziwara und Produzent Jörg Umbreit in den bekannten Principal Studios bei Münster zum ersten Mal über ein gemeinsames Projekt austauschten, in dem sich beide außerhalb ihrer gewohnten Komfortzone ausprobieren wollten. Schnell gewann man Gunnar Schroeder von Dritte Wahl als Mitglied, und auch In Extremo-Frontmann Michael Robert Rhein war sofort Feuer und Flamme, als er von der spontan ins Leben gerufenen Allstar-Band hörte. Mit Eisbrecher-Member Rupert Keplinger fanden sie schnell den passenden Bassisten, um ihre Energie kollektiv zu kanalisieren. Der erfahrene Schlagzeuger Alex Schwers von der Kultband Slime machte die Band schließlich komplett. „Die meisten von uns sind schon durch jahrelange Freundschaften und ihre Arbeit im Studio miteinander verbunden“, so Produzent und Bandmitbegründer Jörg Umbreit. „Als wir dann erstmalig alle gemeinsam in einem Raum standen, herrschte sofort ein gewisses Eigenleben.“ Eine Dynamik, die Universum25 nun auf ihrem ersten Album eingefangen haben.

Einen ersten Vorgeschmack ihrer postapokalyptischen Klanggewalt gaben Universum25 mit dem Remake des Ton Steine Scherben-Klassikers Der Traum Ist Aus, der 2022 sein 50. Veröffentlichungsjubiläum feiern konnte und dessen Text in diesen Zeiten absolut nichts an Aktualität und Bedeutung verloren hat. Sowie mit dem bombast-rockigen Breitwand-Opener Am Morgen Danach, auf dem Universum25 kein allzu optimistisches Bild der Welt am berühmten Tag 1 nach der Katastrophe zeichnen, bevor die Band mit dem orwellianischen Das Ist Die Neue Zeit die nächste Ära in der Abwärtsspirale zur Selbstauslöschung einläutet.

Die aktuelle Single Nur Wegen Dir tritt als Kandidat für das härteste Liebeslied des Jahres an. Nach der politisch geprägten Weltuntergangsthematik wird es diesmal persönlich und ehrlich emotional. Mit einem Text, der unter die Haut geht, und einem Gitarrenriff, das keine Gefangenen macht, schafft es die Band, die furiose Kraft der Liebe in ihrer eigenen rauen Klangästhetik zu präsentieren.

Wer nun so richtig Appetit auf weitere harte Endzeitkost bekommen hat, dem servieren Universum25 auf dem diabolisch-rockigen Küchenchef original wutbürgerliche Küche. Neu auf der Karte: Ein deftiges Verschwörungssüppchen, gewürzt mit einer Extraportion Lügen und Intrigen. Gunnar Schroeder wünscht guten Hunger. „Uns ist bewusst, dass wir uns mit diesem Album nicht nur Freunde machen. Doch das nehmen wir in Kauf.“

Das Album Universum25 erschien am 03.03.2023 und ist erhältlich als Stream, Digital und in folgenden physischen Konfigurationen und HIER bestellbar:

• Ltd. Mintpack Edition (11 Songs/ 16-seitiges Booklet)

• Vinyl (1 LP, bedruckte Innentasche,11 Songs,180 gramm / schwarz)

• Stream und Download (11 Songs)

Exklusive und limitierte Ticket Bundles mit Mintpack, T-Shirt und unterschriebener, goldener Vinyl gibt es Bandshop:

Im September 23 wird die Band auf große Deutschland-Tour gehen und zuvor im Sommer auf diversen Festivals zu erleben sein.

Universum25 – Horizont in Flammen- Tour 2023

live präsentiert von Metal Hammer, Sonic Seducer, EMP, Rockantenne und metal.de

28.09.23 Frankfurt – Batschkapp

29.09.23 München – Backstage Halle

30.09.23 Stuttgart – Club im Wizemann

01.10.23 Köln – Live Music Hall

02.10.23 Rostock – Mau Club

03.10.23 Hamburg – Grünspan

04.10.23 Berlin – So 36

05.10.23 Leipzig – UT Connewitz

06.10.23 Erfurt – HSD

07.10.23 Dresden – Tante Ju

Veranstalter: Headline Concerts

Tickets über

