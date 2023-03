Das letzte Album All Will Suffer der Band Plague Years ist ein Wink mit dem Zaunpfahl für alle Thrash Metal- und Hardcore-Fans. Mit nur vier Songs, die insgesamt 17 Minuten und 19 Sekunden dauern, ist die EP ein kurzes, aber intensives Hörerlebnis. Die etwas zu eintönigen Songs werden von Sänger Tim Englehardt mit einer beeindruckenden Härte und Aggressivität angestimmt, die den Hörer von Anfang bis Ende fesselt. Obwohl die Tracks in ihrer Struktur ähnlich sind, schaffen es Plague Years, jede Sequenz zumindest mit ein paar individuellen Ansätzen zu versehen. Das Highlight von All Will Suffer ist zweifellos die Nummer Suffer. Frech, hart und ohne Kompromisse soll hier ein Meisterwerk des Thrash Metal und Hardcore-Genres erschaffen werden. Dieses gelingt zwar nicht zu hundert Prozent, die Herzen der Anhänger dürften dennoch höher schlagen. Mit seinen aggressiven Riffs, dem donnernden Schlagzeug und dem intensiven Gesang ist Suffer ein absoluter Höhepunkt in dem kurzen Intermezzo.

Insgesamt ist All Will Suffer jedoch eher im Mittelmaß anzusiedeln. Thrash Metal- und Hardcore-Fans verpassen nicht viel und Plague Years schaffen es trotz ihrer Bemühungen nicht, das enge Korsett zu sprengen. Das ändern auch die Härte und Aggressivität nicht, die den Hörer in ihren Bann ziehen sollen. Langfristig gehen die vier Nummern recht unspektakulär ins Ohr und dürften dort nicht lange verweilen. Wohin die Reise für die Männer aus Detroit gehen wird, kann man nach dieser Kostprobe noch gar nicht beurteilen. Was klar sein dürfte, ist, dass die vier Haudegen noch mal nachlegen müssen, wenn man nicht in der breiten Masse untergehen möchte. Für den europäischen Markt sehe ich die Lücke schon relativ groß, in ihrer Heimat hingegen könnten Plague Years wohl schneller Fuß fassen. Aber hört doch mal selber in All Will Suffer hinein, bevor die Jungs neues Material herausbringen.

Hier! geht es für viele weitere Informationen zu Plague Years – All Will Suffer in unserem Time For Metal Release-Kalender.