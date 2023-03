John Diva & The Rockets Of Love: veröffentlichen Single und Video für den neuen Song „The Limit Is The Sky“

Die 80’s Rocker John Diva & The Rockets Of Love veröffentlichen mit The Limit Is The Sky ihre neue Single und das dazugehörige Video aus dem kommenden Studioalbum The Big Easy.

Das Video wurde von Sebastian Stumpe & Jim Müller Production Company: Stumpe Visuals gefilmt und produziert:

John Diva & The Rockets Of Love live 2023

17.03. Dortmund – FZW (Album Release Show)

18.03. Aschaffenburg – Colos-Saal

24.03. Memmingen – Kaminwerk

25.03. München – Backstage

30.03. CH-Davos – Montanasaal

31.03. CH-Aarburg – Musigburg

02.04. CH-Davos – Parsennhütte

08.04. Hamburg – Bahnhof Pauli

14.04. Nürnberg – Hirsch

15.04. Heidenheim – Lokschuppen

22.04. Herford – X

28.04. Hannover – Musikzentrum

29.04. Brilon – Bürgerzentrum

05.05. Köln – Gloria

06.05. Koblenz – Cafe Hahn

12.05. CH-Boswil – Chillout

13.05. CH-Buchs – Krempel

