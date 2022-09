John Diva & The Rockets Of Love: veröffentlichen neue Single “God Made Radio”

Die erste Single-Auskopplung God Made Radio aus dem im März 2023 erscheinenden neuen Studioalbum, schicken die Glamrocker John Diva & The Rockets Of Love bereits heute ins Rennen und huldigen darin allen Rockradiosendern, die Fans und Bands erfolgreich durch die Pandemie gebracht haben. „Das Stück ist ein Dankeschön an alle Stationen, die den neuen heißen Scheiß suchen und alles geben, um dem Einheitsbrei ein Schnippchen zu schlagen“, erklärt Gitarrist Snake Rocket. „An alle, die sich nicht damit zufriedengeben, den Zuhörern nur ihre Ear Candys vorzusetzen, sondern auch auf neue Musik aufmerksam machen.“

Wenn ein leichter Hauch von Haarspray durch die Luft weht, sich der Himmel rosa färbt und irgendwo in der Ferne eine gezündete Konfetti-Kanone zu hören ist, kann das nur eins bedeuten: John Diva & The Rockets Of Love sind wieder unterwegs und füllen Venues in ganz Deutschland. Im Gepäck: ihr schweißtreibender 80s-Rock mit tief hängender Gitarre, fest gewickeltem Bandana und 100 Posen pro Minute. That’s entertainment, Ladies & Gentlemen.

Für 2023 stehen Shows in ganz Deutschland von Hamburg bis München auf dem Plan. Auch in der Schweiz werden John Diva & The Rockets Of Love mehrere Stopps einlegen, um mit ihrem sonnengebräunten 80s-Rock für mehr Leichtigkeit zu sorgen. Wer die Band noch nicht live gesehen hat, hat dieses Mal die wohl beste aller Möglichkeiten dazu: Noch nie klangen John Diva & The Rockets Of Love stärker nach einer Einheit — noch nie schwitzte die Gruppe so viel Freude und kalifornischen Sonnenschein aus allen Poren. The Big Easy, eben. Der Name ist Programm.

The Big Easy Tour 2023:

17.03.2023 Dortmund FZW

18.03.2023 Aschaffenburg, Colos Saal

24.03.2023 Memmingen, Kaminwerk

25.03.2023 München, Backstage

30.03.2023 Davos, Montanasaal

02.04.2023 Davos, Parsennhütte

08.04.2023 Hamburg, Bahnhof Pauli

14.04.2023 Nürnberg, Hirsch

15.04.2023 Heidenheim, Lokschuppen

22.04.2022 Herford, X

28.04.2023 Hannover, Musikzentrum

29.04.2023 Brilon, Bürgerzentrum

05.05.2023 Köln, Gloria

06.05.2023 Koblenz, Cafe Hahn

12.05.2023 CH-Boswil, Chillout

13.05.2023 CH-Buchs, Krempel

19.05.2023 Heide, Stadttheater

20.05.2023 Kiel, Die Pumpe

Tickets: https://tickets.johndiva.com/

https://www.facebook.com/johndiva.rocks

https://www.johndiva.com/