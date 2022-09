Nickelback: veröffentlichen Video zu „San Quentin“

Nachdem Nickelback vergangene Woche ihre neue Single San Quentin veröffentlicht und im Zuge dessen ihr zehntes Studioalbums Get Rollin‘ für den 18. November angekündigt haben, folgte gestern das Performance Video zur Single, das man sich hier anschauen kann:

Zu der Single San Quentin wurde Frontmann Chad Kroeger durch ein Treffen mit einem Wärter des berüchtigten kalifornischen Hochsicherheitsgefängnisses inspiriert. Der Song erzählt, wie der Protagonist seine clevere Flucht plant. Neben San Quentin wird das kommende Album der Band zehn neue Songs enthalten, die alle aus der Feder von Nickelback stammen.

„Wir haben die letzten Jahre damit verbracht, eine Platte in einem Tempo zu machen, das uns ermöglicht hat, etwas in völliger Freiheit zu erschaffen. Und wir können es kaum erwarten, dass jeder diese neue Musik hört“, so Nickelback. „Wir haben die Fans vermisst und freuen uns darauf, die neuen Songs auf der Bühne zum Leben zu erwecken, so let’s Get Rollin‘!“

