Iron Allies: veröffentlichen Titelsong des kommenden Debütalbums

Am 21. Oktober 2022 veröffentlichen Herman Frank und David Reece mit ihrer neuen Band Iron Allies ihr Debütalbum. Blood In Blood Out erscheint beim Hamburger Plattenlabel AFM Records.

Mitunter gibt es einfach Konstellationen, bei denen man sofort erkennt: Hier passt etwas wie die berühmte Faust aufs Auge. Wie der Nagel auf den Kopf. Oder wie Frank zu Reece, zwei Rock- und Metal-Legenden, welche beide einst bei Accept spielten. Hier kommt zusammen, was zusammengehört: Langjährige Erfahrungen, tadellose künstlerische Fähigkeiten, inspiriertes Songwriting und ein personelles Umfeld, das dem bezeichnenden Bandnamen vollauf gerecht wird. Denn mit Schlagzeuger Francesco Jovino, Bassist Malte Burkert und Rhythmusgitarrist Mike Pesin haben Frank und Reece gleichgesinnte Kräfte sowie Ausnahmetalente um sich geschart.

Nach der kürzlich ersten veröffentlichten Single-Auskopplung zu Full Of Surprises, stellen Iron Allies nun ihren Album Titel Track vor. Reece verrät uns dazu: „Bei Blood In Blood Out geht es um die Hingabe an den Rock’n’Roll, es steckt ganz einfach in unserer gesamten DNA. Herman hat dieses unfassbar gute Riff geschrieben und die Lyrics sagen alles über jeden einzelnen von uns.“

Seht das brandneue Iron Allies Video zu Blood In Blood Out hier:

„Nachdem ich vor ein paar Monaten eine Nachricht von Herman Frank erhalten hatte, ob ich daran interessiert wäre gemeinsame Sache zu machen, ergriff ich sofort die Gelegenheit“, fährt Reece fort. „Ich habe Herman Frank und seine Schreib- und Spielweise immer geliebt, und ich glaube, dass wir mit unserem neuen Album Blood In Blood Out etwas ganz Besonderes geschaffen haben. Auch unsere Rhythmus-Fraktion ist großartig, darunter Malte Frederik Burkert am Bass, Francesco Jovino am Schlagzeug und Mike Pesin an der Rythymus-Gitarre. Eines ist klar, dies ist nicht nur ein Projekt, sondern eine vollständige Band, und Herman und ich haben das Gefühl, dass wir viele Jahre gemeinsam zusammen Musik machen und Livesshows spielen werden. Vom Sound her ist es Metal, aber mit Melodien, großartigen Riffs und Grooves und aus textlicher Sicht gibt es viele Songs, bei denen für jeden etwas dabei ist, mit dem man sich identifizieren kann. Ich freue mich darauf, in naher Zukunft zu touren und unsere Fans zu treffen!“

Blood In Blood Out wurde im renommierten Horus Sound Studio in Hannover mit Co-Produzent Arne Neurand aufgenommen, und von Dennis Ward gemixt und gemastert. Das Album erscheint am 21.10.2022 und kann HIER vorbestellt werden!

Blood In Blood Out Tracklist:

01 – Full Of Surprises

02 – Blood In Blood Out

03 – Destroyers Of The Night

04 – Fear No Evil

05 – Evil The Gun

06 – Martyrs Burn

07 – Blood On The Land

08 – Nightmares In My Mind

09 – Selling Out

10 – Freezin

11 – Truth Never Mattered

12 – We Are Legend (You And I)

Iron Allies online:

www.iron-allies.com

www.facebook.com/ironalliesofficial