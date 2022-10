Iron Allies: streamen brandneue Single & Musik Video zu „Destroyers Of The Night“

Um ihr kommendes Debüt gebührend zu feiern, haben Iron Allies, die neue Band von Ex-Accept Titaten Herman Frank und David Reece, ein Musik Video zur brandneuen Single Destroyers Of The Night online gestellt. Blood In Blood Out erscheint heute über AFM Records.

David Reece verrät uns zum neuen Clip: „Destroyers Of The Night ist ein Video über jeden einzelnen von uns, der das Bedürfnis verspürt, loszulassen (besonders heutzutage), wenn die Dunkelheit hereinbricht, ist es an der Zeit, unsere Seelen baumeln zu lassen.“

