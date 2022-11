Nickelback: starten mit neuer Single „High Time“ in die Album-Release-Woche

Mit High Time, der dritten Single aus ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album Get Rollin‘, das am Freitag, den 18. November über BMG veröffentlicht wurde, startet die mit Diamant und mehrfach Platin ausgezeichnete Rockband Nickelback in die Release Woche. Hier könnt ihr euch High Time anhören:

High Time ist ein weiterer Vorgeschmack auf das erste Album der Band seit fünf Jahren und nimmt den Hörer mit auf einen staubigen Roadtrip quer durchs Land, der uns daran erinnert, dass es eigentlich immer die richtige Zeit ist, sich „einen zu drehen“. Durch funkigen Groove und Country-Rock-Gezupfe unterscheidet sich der neue Track von den vorangegangenen Singles – dem kantigen San Quentin und dem nostalgischen Those Days – und vermittelt die Botschaft eines dringend nötigten, unbeschwerten Ausflugs mit guten Freunden und ebenso gutem Gras. Frontmann Chad Kroeger trommelt den Beat auf dem Armaturenbrett („strumming’, thumpin’ on the dashboard”), was sicher jeder tut, dessen Kumpels auf einer langen Autofahrt auf dem Rücksitz laut mitsingen. Die neue Single wird mit ihrem ansteckenden Refrain und Kroegers charakteristischen, rauen Harmonien den geneigten Hörer im warsten Sinne des Wortes high machen.

Nickelbacks zehntes Studioalbum Get Rollin‘ und Get Rollin‘ (Deluxe) wird ab dem 18. November auf allen digitalen Plattformen und als physische CD erhältlich sein. Standard- und Exklusivversionen des Albums werden 2023 auch auf Vinyl erscheinen. HIER kann man das Album vorbestellen.

