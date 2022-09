Nickelback: veröffentlichen neue Single „San Quentin“

Die Diamant-zertifizierte, mehrfach mit Platin ausgezeichnete kanadische Rockband Nickelback hat offiziell ihr mit Spannung erwartetes neues Album Get Rollin‘ angekündigt, das am 18. November über BMG veröffentlicht wird. Angeführt von der brandneuen Single San Quentin ist das neueste Werk das zehnte Studioalbum der Band und die erste Veröffentlichung seit fünf Jahren. San Quentin ist ein kantiges, rockiges Abenteuer, das einen Vorgeschmack auf die vielfältigen Sounds und Songs von Get Rollin‘ gibt.

Zu der Single San Quentin wurde Frontmann Chad Kroeger durch ein Treffen mit einem Wärter des berüchtigten kalifornischen Hochsicherheitsgefängnisses inspiriert. Der Song erzählt, wie der Protagonist seine clevere Flucht plant.

Neben San Quentin wird das kommende Album der Band zehn neue Songs enthalten, die alle aus der Feder von Nickelback stammen.

„Wir haben die letzten Jahre damit verbracht, eine Platte in einem Tempo zu machen, das uns ermöglicht hat, etwas in völliger Freiheit zu erschaffen. Und wir können es kaum erwarten, dass jeder diese neue Musik hört“, so Nickelback. „Wir haben die Fans vermisst und freuen uns darauf, die neuen Songs auf der Bühne zum Leben zu erwecken, so let’s Get Rollin‘!“

Das zehnte Studioalbum der Band, Get Rollin‘ und Get Rollin‘ (Deluxe), wird auf allen digitalen Plattformen und als physische CD erhältlich sein. Die Deluxe Edition wird vier Bonustracks enthalten – Akustikversionen von High Time, Just One More, Does Heaven Even Know You’re Missing? und Horizon. Standard- und Exklusivversionen des Albums werden 2023 auch auf Vinyl erscheinen. HIER vorbestellen.

Get Rollin’ Tracklist:

1. San Quentin

2. Skinny Little Missy

3. Those Days

4. High Time

5. Vegas Bomb

6. Tidal Wave

7. Does Heaven Even Know You’re Missing?

8. Steel Still Rusts

9. Horizon

10. Standing In The Dark

11. Just One More

12. High Time (Acoustic) *

13. Does Heaven Even Know You’re Missing? (Acoustic) *

14. Just One More (Acoustic) *

15. Horizon (Acoustic) *

* Get Rollin’ Deluxe Version

Mit Get Rollin‘ setzen Nickelback ihr Vermächtnis als eine der wichtigsten Rockbands der letzten zwei Jahrzehnte fort.

Mit über 50 Millionen verkauften Einheiten und mehr als 4,7 Milliarden Streams ist Nickelback der 11. meistverkaufte Musik-Act aller Zeiten. Die Band hat 23 Singles veröffentlicht, von denen 19 die Billboard Hot 100 Charts erreichten. Ihr unbestreitbarer Erfolg hat zu mehr als 26 Auszeichnungen geführt, darunter Billboard Music Awards, American Music Awards, MTV Video Music Awards, MuchMusic Video Awards, People’s Choice Awards, JUNO Awards und viele mehr. Neben den zahlreichen Auszeichnungen hat die Band zwölf ausverkaufte Tourneen in Folge absolviert und weltweit fast 10 Millionen Tickets verkauft.

Nickelback

Nickelback, die 2009 vom US-amerikanischen Billboard Magazin als „erfolgreichste Rockband des Jahrzehnts“ bezeichnet wurden, ist einer der kommerziell erfolgreichsten und wichtigsten Acts der letzten zwei Jahrzehnte. Die vierköpfige Band, bestehend aus Chad Kroeger, Mike Kroeger, Ryan Peake und Daniel Adair, wird weltweit für ihre wegweisenden und preisgekrönten Hits wie How You Remind Me, Photograph, Far Away und Rockstar gefeiert, die alle Spitzenplätze in den Billboard 100 erreichten. Ihr Erfolg umfasst weltweite Verkäufe von mehr als 50 Millionen Einheiten und festigt ihren Status als einer der meistverkauften Acts aller Zeiten und als zweitbestverkaufter ausländischer Act in den USA in den 2000er Jahren, hinter den Beatles. Ihr größter Hit How You Remind Me wurde von Billboard zum „Top Rock Song of the Decade“ gekürt. Laut Nielsen Soundscan war es der meistgespielte Song im US-Radio (egal in welchem Format) in der 2000er-Dekade mit über 1,2 Millionen Einsätzen.

Neben all diesen Auszeichnungen wurde die Band von Billboard zur „Top Rock Group of the Decade“ gekürt und erhielt neun Nominierungen für den Grammy Award, drei American Music Awards, einen World Music Award, einen People’s Choice Award, zwölf JUNO Awards, sieben MuchMusic Video Awards und wurden in den kanadischen Walk of Fame (2007) aufgenommen. Mit mehr als 23 Singles, die die Charts stürmten, und Fans rund um den Globus haben Nickelback zwölf ausverkaufte Welttourneen hintereinander absolviert und dabei mehr als 10 Millionen Fans begeistert.

Für weitere Nickelback Infos:

