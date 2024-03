T.H. & The Boneshakerz: stellen ihr neues Album am 03.05.2024 im Lübecker Rider’s Cafe vor (Vorbericht)

Eventname: Last Train To Graceland Tour 2024

Band: T.H. & The Boneshakerz; Support: Juke Service

Ort: Rider’s Cafe, Lübeck, Deutschland

Datum: 03.05.2024

Genre: Rock, Southern Rock, Bluesrock

T.H. & The Boneshakerz stellen ihr neues Album endlich auch im Norden vor. Tim Husung, der ehemalige Schlagzeuger von John Diva & The Rockets Of Love startet mit seiner eigenen Formation und deren Debütalbum Last Train To Graceland noch einmal durch. Southernrock vom Feinsten zelebriert der Multiinstrumentalist mit seinen Mitstreitern Robin Brieseck (Bass/Back Up Vocals), Daniel Geist (Hammondorgel), Jan Le Grow (Rhythm Guitar/Back Up Vocals) sowie Volker Britz (Drums).

Die Songs, frisch, unkompliziert und live deutlich härter als auf der am 19.04. erscheinenden CD, gehen direkt ins Blut. (Rezension hier).

Als Support konnte für den Abend in Lübeck Juke Service aus Lübeck gewonnen werden. Die Rhythm and Blues Band begeistert die Region seit 2020 und ist bereits zu einer regionalen Größe herangewachsen.

Der Eintrittspreis liegt bei 20,50 EUR, zum Beispiel über Eventim. Einlass wird um 19:00 Uhr sein, beginnen wird die Show ca. um 20:00 Uhr.

Nach Ostern werden wir hier bei Time For Metal zwei Karten für das Konzert in Lübeck verlosen.