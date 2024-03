Folterkammer: teilen Performance-Video für den neuen Song „Algolagnia“

Die aufstrebenden Black-Metal-Stars Folterkammer enthüllen ein In-Studio-Video zu ihrem brandneuen Song Algolagnia! Der Clip zeigt die bemerkenswerten Talente der einzelnen Bandmitglieder und gibt einen Einblick in die Vielseitigkeit des Gitarristen Zac Ezrin (Imperial Triumphant), der seine Fähigkeiten mit geradlinigem Black Metal-Riffing unter Beweis stellt! Der Clip wurde wieder einmal von Folterkammer-Schlagzeuger Brendan McGowan erstellt.

Der Song stammt aus dem zweiten Album der Band, Weibermacht, das am 19. April 2024 über Century Media Records erscheinen wird!

Folterkammer US-Tourdates (w/ Witching):

03/22: Baltimore, MD @ Metro Gallery

03/23: Richmond, VA @ Another Round

03/24: Columbus, OH @ The Summit

03/25: Chattanooga, TN @ Dark Roast

03/26: Nashville, TN @ The End

03/27: Indianapolis, IN @ Black Circle

03/28: Chicago, IL @ Cobra Lounge

03/29: Cleveland, OH @ No Class

03/30: Brooklyn, NY @ Kingsland