The 69 Eyes: präsentieren Visualizervideo zu neuem Song ‚Fade To Grey‘

Die legendären finnischen Goth-’n‘-Roller The 69 Eyes präsentieren endlich das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Songschreiberin Diane Warren. Die gefühlvolle Powerballade namens Fade To Grey, deren Musik und Text von Warren stammen, erschien am Freitag via Reigning Phoenix Music (RPM).

Frontmann Jyrki 69 erläutert: „Die Magie von Diane-Warren-Songs, über die so oft gesprochen wird, liegt darin, dass sie zu den Künstlerinnen und Künstlern, die sie darbieten, zu sprechen scheinen, als ob sie wüssten, was gerade in deren Leben Sache ist. Dasselbe gilt für Fade To Grey: Als ich die Demoversion des Tracks erstmalig zu hören bekam, klang sie, als stammte sie direkt aus meinem eigenen Privatleben!“

Der Song wird außerdem auf einer brandneuen Vinylvariante des aktuellen The-69-Eyes-Albums Death Of Darkness zu finden sein, die ab 26. April 2024 erhältlich sein wird.

