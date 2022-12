The 69 Eyes: verkünden „Gotta Rock“ Europatour für 2023

Helsinkis Gothic-Rock-Vampire The 69 Eyes freuen sich bekannt geben zu können, dass sie im März 2023 endlich wieder auf Europatournee gehen werden.

Neben den bekannten Klassikern dürfen sich Fans auch auf einige neue Songs ihres lang erwarteten kommenden Albums freuen, das im kommenden Frühjahr über Atomic Fire Records erscheinen wird.

„Zeit, unseren Vampir-Tourbus hervorzuholen und mit ihm durch die europäischen Live-Krypten zu ziehen! Unser brandneues Album ist in Produktion und wir werden dafür sorgen, dass ihr die ersten Songs daraus zu hören bekommt – Gotta Rock!“, kommentiert Jyrki 69.

Die Tour beginnt am 7. März in Frankfurt am Main und führt The 69 Eyes in 17 Städte in sechs Ländern. Support-Acts werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Gotta Rock European Tour 2023

Präsentiert von Sonic Seducer, metal.de & Musix

07.03.23 D-Frankfurt am Main / Das Bett

08.03.23 D-Augsburg / Spectrum

09.03.23 IT-Milano / Live Club

10.03.23 CH-Pratteln / Z-7

11.03.23 D-Karlsruhe / Substage

13.03.23 D-Nürnberg Hirsch

14.03.23 AT-Wien / Szene

15.03.23 HU-Budapest / Barba Negra

17.03.23 D-Stuttgart / Im Wizemann

18.03.23 D-Leipzig / Hellraiser

19.03.23 CZ-Praha / Rock Café

21.03.23 D-Bochum / Zeche

22.03.23 D-Köln / Essigfabrik

23.03.23 D-Trier / Mergener Hof

24.03.23 D-München / Backstage Halle

26.03.23 D-Berlin / Columbia Theater

27.03.23 D-Hamburg / Markthalle

Tickets gehen am Freitag um 12:00 in den Vorverkauf.

Kürzlich veröffentlichten The 69 Eyes die neue Single Gotta Rock – ein Cover der berühmten finnischen Hardrockband Boycott.

Weitere Infos über das neue Album von The 69 Eyes folgen in Kürze.

The 69 Eyes sind:

Jyrki 69 – Lead Vocals

Bazie – Lead Guitar & Backing Vocals

Timo-Timo – Guitar

Archzie – Bass & Backing Vocals

Jussi 69 – Drums

The 69 Eyes online:

www.69eyes.com

www.facebook.com/the69eyes