D-A-D & The 69 Eyes: verlängern ihre gemeinsame „Cowpunks And Glampires“-Tournee bis 2026

30Nach der Veröffentlichung ihres neuesten, von der Kritik gefeierten Studioalbums Speed Of Darkness, das ihr 40-jähriges Bestehen feiert, haben die dänischen Hardrock-Legenden D-A-D sich 2025 mit den finnischen Dark-Rockern The 69 Eyes für die explosive End Of Darkness Tour zusammengetan. Nach einer kraftvollen ersten Etappe durch Deutschland, Polen, die Tschechische Republik und Ungarn bringen die beiden ikonischen Bands nun ihre elektrisierende Doppel-Headliner-Show 2026 in noch mehr Städte!

Die neu angekündigten Termine erweitern die Tour in den Süden und Westen Europas, mit bestätigten Auftritten in Portugal, Spanien, Frankreich, Österreich, der Schweiz, Italien, der Slowakei und weiteren Stopps in Deutschland.

D-A-D äußern sich dazu: „Longtime friends, and heavy as hell. The 69 Eyes & D-A-D are joining forces for a solid tour through Europe. We’ve been wanting to do this for years – both bands survived everything and came out stronger. Join us for some massive evenings, together, out of the Darkness!“

The 69 Eyes fügen hinzu: „Those guys were the early inspiration for us when we started the band. We heard the call of the wild and understood it. And share their wisdom: long hair is the key!“

Verpasst nicht dieses einzigartige Doppel-Event live an den folgenden Terminen:

End Of Darkness Tour 2026

16.01.2026 PT – Porto | Hard Club

17.01.2026 PT – Lisbon | LAV – Lisboa ao Vivo

18.01.2026 ES – Madrid | MON

19.01.2026 ES – Barcelona | Salamandra

20.01.2026 ES – Bilbao | Santana 27

22.01.2026 FR – Vauréal (Paris) | Le Forum

24.01.2026 DE – Markneukirchen | Musikhalle

25.01.2026 AT – Wien | Simm City

26.01.2026 SK – Bratislava | MMC

28.01.2026 IT – Trezzo sull’Adda (Milano) | Live Club

29.01.2026 CH – Zürich | Komplex

30.01.2026 DE – Lindau | Vaudeville

31.01.2026 DE – Saarbrücken | Garage

Tickets sind jetzt erhältlich: https://vivenu.com/seller/dragon-productions-uwxk

Mehr Infos zu den Bands und den Termine für 2025 findet ihr hier.

