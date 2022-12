Alone: veröffentlicht die neue Single „VI (The Gate)“

Der kanadische Ein-Mann Blackened Progressive Heavy Metal-Künstler Alone veröffentlichte seinen neuen Song VI (The Gate). Der Song folgt der im Mai veröffentlichten Single V (The Village).

Nach der Veröffentlichung ihres 2021er Albums I – IV und der erwähnten Single V (The Village) kehrt Alone mit der spezifischen Marke von melodischem, energiegeladenen Black Metal mit progressiver Sensibilität zurück. Auf VI (The Gate) mischt die Band energisches Riffing mit eindringlichen Melodien und schafft es gleichzeitig, einen melancholischen Nerv bei den Zuhörern zu treffen.

Fans von Bands wie Bathory, Darkthrone, Dissection, Inquisition und Immortal wird Alones orthodoxe Herangehensweise an Black Metal zu schätzen wissen, da das Projekt die Old-School-Wurzeln des Black Metal klanglich wiederentdeckt. Aus Songwriting-Sicht verwendet das Projekt jedoch einen unorthodoxen Prozess, bemerkt Alone: „Ich beginne normalerweise mit einem Bild, das eine Kombination aus Isolation/innerer Kampf vermittelt, und passe dann eine Erzählung daran an. Die Worte sollen nicht klar verstanden werden, sondern das Bild und die Musik ergänzen. Als solche gibt es keine Gesamtbotschaft, idealerweise etwas Abstrakteres, dessen einziger Zweck darin besteht, als kohärentes Ganzes zu funktionieren, das beim Zuhörer etwas anregt.“

Aufgenommen, gemischt und gemastert von Alone in seinem Heimstudio. Das Artwork, das von einem Foto von Carisbrooke Castle in England stammt, ist von Alone.

Alone – Alle Instrumente, Gesang, Texte, Arrangements

