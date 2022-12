Artist: The Hydden

Herkunft: Schweiz

Album: Epic Anesthetic

Genre: Alternative Rock

Spiellänge: 42:38 Minuten

Release: 28.10.2022

Label: BrilliJant Sounds

Link: https://thehydden.com

Bandmitglieder:

Gitarre, Bass, Gesang – Roger Hämmerli

Schlagzeug, Percussion, Gesang – Roli Würsch

Tracklist:

Give And Take Tatto The Sound Night Bruises Heay Now Right Now Turonno If This Is It Only Sun Power Vs Alibi Run Sunset Stripes The Calling Shake It Out

Der Berliner Promo-Pitbull hat mir pünktlich zum Nikolaus ein paar Grüße ausgerichtet und auch gleich ein paar Veröffentlichungen in die vor die Tür gestellten Schuhe gelegt. Eine davon ist das Album Epic Anesthetic der Schweizer Alternative Rocker The Hydden. Epic Anesthetic ist bereits 21.10.2022 über das Label BrilliJant Sounds erschienen und als Vinyl und CD erhältlich. Ich muss gestehen, von The Hydden habe ich bisher selbst noch nichts gehört, wobei Epic Anesthetic bereits das dritte Album der Schweizer ist. Das Debüt Anthems For The Wild And Hungry ist 2018 erschienen. Bereits ein Jahr später legte man mit Vagabond Songs nach.

The Hydden sind ein Duo, bestehend aus den Kumpeln Roger Hämmerli und Roli Würsch. Ok, die Band kannte ich bisher nicht, aber bei dem Namen Roger Hämmerli „hämmert“ es mir doch stark im Hirn. Mit dem habe ich mich doch schon mal vor und nach der Show von Dog Eat Dog im Circus Maximus in Koblenz unterhalten. Ja genau, dieser Roger Hämmerli ist seit Jahren Gitarrist bei der legendären Crossover Legende Dog Eat Dog!

Es ist schwer zu beschreiben, was das Schweizer Duo da auf Epic Anesthetic betreibt. Eins ist es aber auf jeden Fall, sehr geile Mucke! Am ehesten wohl als Alternative Rock zu bezeichnen. Aber das macht man ja sowieso, wenn einem nichts anderes einfällt, oder!? Nein, mal im Ernst, das ist schon ein ziemlich mitreißendes Ding, was die beiden auf dem Album abreißen und auch schwer einzuordnen. Spaß macht es allemal, wenn man auch mal über den Tellerrand schauen kann. Die zwölf Songs sind allesamt so gestrickt, dass sie über die Gehörgänge in den Körper übergehen und dort eine Stimulierung der Nerven betreiben. Kurz und gut: Songs, die sich in den Beinen und in den Hüftbereich verlagern und einfach zum Abtanzen animieren. Dabei ist kein Song wie der andere, alle durchaus rockig und einige harte Riffs sind natürlich dabei. Nun gut, nicht das Zeugs, was Roger Hämmerli zum Hundefressen mit seiner anderen Band macht, also so zum extrem Abheben, aber doch zum Ausschütteln der müden Knochen sehr geeignet.

Zwischen dem Opener Give And Take und dem abschließenden Shake It ist alles eingebettet, was Alternative Rock so ausmacht. Dass da bei den Songs eine Menge Groove drinnen ist und schon eine fast betäubende Wirkung hat, versteht sich bei diesem Albumtitel ja fast schon von selbst.

The Hydden schaffen den Spagat zwischen poppig/eingängig und rockig/dreckig. Elektronische Spielereien gibt es noch obendrauf. Eine gute Grundlage, um bei Fans verschiedener Genres zu punkten, denn überaus gefällig bleibt es auf jeden Fall.