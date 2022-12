Ice Nine Kills: ab Februar 2023 auf „Wurst Vacation Tour“

Ab Februar 2023 sind Ice Nine Kills auf Wurst Vacation Tour in Europa zu Besuch. Die fünfköpfige Metalcoreband spielt insgesamt sieben Konzerte in Deutschland. Den Auftakt macht die Batschkapp in Frankfurt.

Bei Auftritten im Vorprogramm von Szenegrößen wie Metallica und Slipknot konnten Ice Nine Kills (INK) zuletzt zahlreiche neue Fans gewinnen. Im Gepäck hatte die US-amerikanische Combo aus Boston, Massachusetts, eine stimmige Bühnenpräsenz zum Album The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood mit vielen blutigen Requisiten.

Ice Nine Kills – Wurst Vacation Tour (Deutschlandtermine)

01.02.2023 – Frankfurt, Batschkapp

06.02.2023 – Berlin, Huxleys Neue Welt

07.02.2023 – Hamburg, Markthalle

17.02.2023 – Oberhausen, Turbinenhalle

18.02.2023 – Stuttgart, LKA Longhorn

20.02.2023 – München, Muffathalle

28.02.2023 – Köln, Live Music Hall

Mit dem 2018 erschienenen Album The Silver Scream gelang der Metalcoreband um Frontmann und Gründungsmitglied Spencer Charnas ein so vielseitiger wie erfolgreicher Geniestreich. Auf dem Konzeptalbum widmete sich die Truppe ausschließlich Horrorfilmen und ihren ikonischen Antihelden. Und weil Erfolge von einem Sequel gekrönt werden müssen, erschien folgerichtig im Oktober 2021 The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood.

Lasst euch die Show nicht entgehen. Denn ihr wisst ja: They Kill Live. In diesem Sinne: „On this trip, there are no survivors / And in this club, your life don’t mean Scheiße.“

Wurst Vacation Tour 2023 (alle Termine)