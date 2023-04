The 69 Eyes: ‚This Murder Takes Two [feat. Kat Von D]‘- Musikvideo/-Single enthüllt

Die Dunkelheit ist tot, lang lebe die Dunkelheit! Heute erscheint endlich Death Of Darkness, das neue Studioalbum der Helsinki Vampires, The 69 Eyes, via Atomic Fire Records (die physischen Nordamerika-Versionen werden in einer Woche auf den Markt kommen). Um dessen Veröffentlichung gebührend zu feiern, haben die finnischen Gothic-/Glam-Rock-Ikonen in diesem Zug das offizielle Video zu ihrem neuen Track This Murder Takes Two, einem außergewöhnlichen Song, den sie gemeinsam mit der bekannten Sängerin/Tattookünstlerin Kat Von D (https://www.instagram.com/thekatvond/) aufgenommen haben, online gestellt. Dieser bietet Fans einerseits den einzigartig glamourösen Düstersound des Quintetts, zeigt andererseits aber auch die außergewöhnliche Seite ihres neuen Werks auf. Begebt euch direkt auf YouTube, um von der Southern-Gothic-Mörderballade um den Finger gewickelt zu werden:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„John Carter Cash, Johnny Cashs Sohn, befand sich einst mit uns in Gesprächen über die Aufnahme und Produktion einer Akustik-EP in Johnny Cashs legendären Cabin Studios in Amerika. So nahmen wir einige potenzielle Tracks auf, richtig eingespielt wurden diese jedoch nie. Dieser Song hat es uns offenbar derart angetan, dass wir bis heute nicht von ihm losgeworden sind“, erinnert sich Jyrki 69. „Was ihm zu guter Letzt aber noch fehlte, war ein Hauch Weiblichkeit, weshalb wir unsere gute Freundin Kat Von D fragten, ob sie den Song einsingen wolle. Dies ist mein absoluter Liebling [auf der Platte].“

„Es ist immer eine Riesenfreude, gemeinsam mit den The-69-Eyes-Jungs zu arbeiten. Insbesondere deshalb, weil ich schon lange große Anhängerin ihrer Musik bin. This Murder Takes Two ist wirklich ein spezieller Song. Obgleich er nicht vom selben Stil, den ich eigentlich zu singen pflege, ist, hat es wirklich großen Spaß gemacht, für diese Aufnahme aus meiner Komfortzone zu treten. Jyrki besitzt einfach diese wundervolle Art und Weise, jegliche Dinge mit der gewissen Prise Gothic-Romantik zu versehen – und in diesem Fall sogar einen Westernsong“, zeigt sich Kat Von D vom Endergebnis begeistert.

Nach äußerst erfolgreichen Tourneen durch Europa sowie ihr Heimatland werden The 69 Eyes sich in Kürze auch wieder auf den Weg über den großen Teich machen: Die am 5. Mai in Phoenix, AZ beginnende Gotta Rock USA Tour 2023 wird die Truppe mit Pretty Boy Floyd als Supportact für ausgewählte Termine die Westküste entlangführen, ehe sie am 13. Mai im Rahmen des Sick New World in Las Vegas, NV ein Ende finden wird.

Gotta Rock USA Tour 2023

W/ Pretty Boy Floyd

Präsentiert von The Oracle Management

05.05.2023 Phoenix, AZ – The Nile Theater

06.05.2023 Los Angeles, CA – Whisky a Go-Go*

07.05.2023 San Diego, CA – Brick By Brick

09.05.2023 Anaheim, CA – Chain Reaction

10.05.2023 Roseville, CA – Goldfield Trading Post

12.05.2023 Reno, NV – The Ranch House

13.05.2023 Las Vegas, NV – Sick New World Fest * *Ausverkauft*

*ohne Pretty Boy Floyd

Tickets & weitere Termine: www.69eyes.com

Allgemein auch als Helsinki Vampires bekannt, hat das Quintett mit Kultalben wie Blessed Be und Paris Kills mehrfach Platin erreicht und in seinem Heimatland Finnland nicht nur die Spitze der Single- und Albumcharts gestürmt, sondern auch allgemein die Welt in einen sündigen Kosmos aus Liebe, Tod und Melancholie gestürzt und dabei mehr Langlebigkeit als jeder andere Act bewiesen, der damals im Rahmen des Gothic-Hype der frühen 2000er entstanden war. Mit der Weiterentwicklung ihres Sounds in Richtung Sleaze-Rock auf Devils (2004) und Angels (2007), der majestätisch-dunklen Stimme sowie den Elvis-Anleihen von Sänger Jyrki 69 hat sich die Band mit ihren bisherigen zwölf Alben weltweit eine große Fanbasis aufgebaut und diese durch unablässiges Touren in Europa, Amerika, Asien und Australien weiter gefestigt.

Ihr 13. Album, Death Of Darkness, ein Glam-Goth-Geniestreich über zehn verschwenderisch finstere, mühelos coole Kapitel, ist eines ihrer makellosesten und beständigsten – und trägt einen Titel, der natürlich sowohl stilvoll als auch wunderbar symbolisch ist. Genau wie ihre Musik. 2023 ist weit entfernt von den Anfängen des neuen Jahrtausends, als Gothic-Rock-Bands auf jedem Friedhof auftauchten und finnische Vampire die Charts rund um die Welt stürmten, doch der Geist einer Weltklasseplatte wie Death Of Darkness, die schiere Leidenschaft, diese geheimnisvolle Aura und die feine Ironie, sind weiterhin quicklebendig.

The 69 Eyes sind:

Jyrki 69 – Leadgesang

Bazie – Gitarre, Hintergrundgesang

Timo-Timo – Gitarre

Archzie – Bass, Hintergrundgesang

Jussi 69 – Schlagzeug

The 69 Eyes online:

www.facebook.com/the69eyes

www.instagram.com/the69eyesofficial