Crack Up: „Blood Is Life“ Re-Release mit „Forsaken Dreams“ Bonustracks

Im nordrhein-westfälischen Hünxe entscheiden sich Anfang der Neunziger vier junge Menschen unter dem Namen Crack Up zu musizieren. Es folgt 1994 mit Forsaken Dreams ein Demo, welches im deutschen und europäischen Death Metal Underground für Furore sorgt. 1996 erschien mit Blood Is Life schließlich das hochgelobte und vielbeachtete Full Lenght Debüt. Anno 2023 wird dieses längst vergriffene Kleinod nun neu aufgelegt. Dabei wurde bewusst auf ein Remaster verzichtet, denn jegliche Modernisierung würde wohl zulasten des Spirits gehen, der seinerzeit durch die Szene wehte und den man durch die Originalproduktion von Andy Classen geradezu atmen kann. Lediglich das Artwork wurde noch mal neu überarbeitet. Blood Is Life erscheint am 28. April mit den Demosongs als Bonustracks erstmals auf allen gängigen Streamingplattformen sowie als CD bei MDD und ausgewählten Mailordern. Ab dem 19. Mai gibt‘s dieses Re-Release dann überall im Handel! Wer vorher noch mal hören will, was ihn erwartet, kann das ab sofort mit dem Visualizer zu Unburden auf dem MDD YouTube-Kanal tun!

Blood Is Life Tracklist:

1. Blood Is Life

2. Unburden

3. Wounded

4. Voices

5. Failing

6. Forever In Me?

7. Hatred Unfolds

8. Cycle Of Need

9. Painted Black

10. Fading Away

— Bonustracks „Forsaken Dreams“ Demo —

11. Forever In Me

12. A Part Of Me

13. Fading Away

14. Black – Blood

15. Dreams

Links:

https://www.facebook.com/CrackUpBand

https://www.crack-up.de/