Summer Breeze: komplettiert das Line-Up 2023

Neues vom Summer Breeze:

Mit einer finalen Bandwelle von 44 Namen freuen wir uns heute unser Line-Up für das Summer Breeze 2023 zu komplettieren. Die Lücken in den Spielplänen schließen viele spannende Bands die von frisch und aufstrebend bis hin zum Veteranenstatus der Szene reichen. Besonders freuen wir uns wieder die beliebten Label Matinees anbieten zu können. In diesem Jahr präsentieren Indie Recordings, Arising Empire und Out Of Line ihre Acts!

Für Fans gilt es zu beachten: Noch bis zum 31.05. gilt der aktuelle Rabatt von 10% auf den Ticketpreis! Daher am besten noch vorher Tickets sicher und bei der großen Sause in Dinkelsbühl im August dabei sein!

16.-19.08.2023

Dinkelsbühl, Bayern

www.summer-breeze.de

Neu dabei:

Beyond The Black, Frog Leap, U.D.O., Dragonforce, Perturbator, Nasty, Deez Nuts, Nervosa, Bloodred Hourglass, The Acacia Strain, Warmen, League Of Distortion, Implore, Final Breath, Revel In Flesh, Frozen Soul, Frog Bog Dosenband, Rave The Reqviem, Randale, Coffin Feeder, Our Mirage, Valkeat, Skeleton Pit, I Am Your God, A Secret Revealed, Neverland In Ashes, Cage Fight, Half Me, Ashen, Chaosbay, Thormesis, To Kill Achilles, Ignea, Eradikated, Vak, Vorbid, Oberst, Moor, Sunfall, Vicious Rain, Terzij De Horde, Industrial Puke, Despise, Blasmusik Illenschwang