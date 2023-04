The Hellboys: neuer Videoclip „The Balls“ veröffentlicht / 25 Jahre The Hellboys

Die Velberado-Trittarsch-Rock’n’Roller The Hellboys feiern 2023 ihr 25-jähriges Jubiläum und haben dafür ihre neue 6-Track-EP Still Horny After All These Years eingespielt. Das Release wird über ftwctp Records auf Vinyl und CD erfolgen.

Mit The Balls steht nun eine erste Single auf YouTube parat:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Großer Dank geht raus an den Fight Club Wuppertal, der den Dreh in der fantastischen Location ermöglichte. Wie gewohnt in erstklassiger Manier hat Lukas Dier das Konzept perfekt mit der Kamera umgesetzt, sehr großer Dank geht auch raus an Kira Prim und Sascha Ammelung als boxende Manager sowie Inge Gensel als Frau für die Zahlen.

Live könnt ihr die Jungs hier erleben:

12.05.2023 Wuppertal, Underground

19.08.2023 Lingen, Kanu Camp

02.10.2023 Oberhausen, Resonanzwerk

21.10.2023 Velbert, Satans Slaves MC

Bleibt am Ball für weitere News schon in Kürze.

The Hellboys online:

Facebook

Homepage