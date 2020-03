The Hellboys: Rampageddon mit Eat My Body in Krefeld verschoben auf Dezember

Am Samstag, den 14. März 2020, sollten die beiden ftwctp Records-Bands Eat My Body und The Hellboys in der Kulturrampe in Krefeld beim Rampageddon auftreten.

Die Show ist nun auf den 12. Dezember 2020 verschoben worden. Anbei die offizelle Erklärung des Veranstalters von Crikey:

„Hallo Freunde, der klassischen Volksmusik

Um es vorweg zu nehmen, wir müssen das Rampageddon 2020 am 14. März 2020 leider canceln und auf Samstag, den 12.12.2020, verschieben.

Ich weiß, dass es zum Kotzen ist und mir diese Zeilen auch nicht leicht fallen.

Nun zum eigentlichen Grund unserer Entscheidung:

Torment Of Souls mussten wegen Grippe-ähnlichen Syptomen absagen.

Und heute auf der Arbeit schrieb mich meine Freundin an, das Ihre Arbeitsstelle für zwei Wochen dicht gemacht wurde, da bei einer Kollegin Corona diagnostiziert wurde. Nachdem ich diese Info meinen Chefs mitteilte, hat man mich vorsichtshalber auch nach Hause geschickt. Ich habe nun auch zwei Wochen „Urlaub“.

Wie geht man mit so einer Information um? Ich weiß es auch nicht.

Tatsache ist, das Pille (Kulturrampe) und ich es nicht verantworten möchten/wollen, euch dieser 50/50-Gefahr auszusetzen.

Umso mehr erfreut es, das alle Bands am 12. Dezember 2020 auftreten werden. Tickets behalten die Gültigkeit oder können ausschließlich in der Rampe eingetauscht werden.

Ich hoffe, meine Entscheidung ist richtig.

Bleibt alle gesund und auf bald

Robert Balner“