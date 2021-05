Wolfweez Open Air Festival: wird aufgrund Corona auf 01.07. – 03.07.2022 verschoben

Die Veranstalter des Wolfweez Open Air Festival teilen mit:

„Tja, was soll man sagen…

So wie momentan das Wetter da draußen ist, genauso trübe und bescheiden ist auch bei uns in diesem Jahr wieder die Situation… Beziehungsweise hält die ja seit 2020 immer noch an. Die dunklen Gewitter- und Regenwolken hängen noch immer über dem Festivalgelände und wollen noch nicht richtig weichen.

Ein kleiner Lichtblick ist zwar am Ende des Tunnels zu erkennen, aber leider nicht ausreichend genug, um das Wolfweez Festival wie gewohnt veranstalten zu können. Eine Veranstaltung mit Hygienekonzept kommt für uns nicht infrage, darüber sind wir uns einig. Der Aufwand dafür ist um ein Vielfaches zu groß und würde auch den Flair des Wolfweez Festivals nicht aufkommen lassen. Unser Motto: Entweder ganz oder gar nicht.

Wir denken, da stimmt ihr uns zu, oder? Ebenfalls wird es von der Zeit her nun auch aus der logistischen Sicht zu knapp…

Nichtsdestotrotz haben wir auch eine gute Nachricht:

Das gesamte Line-Up kann 1 zu 1 auf 2022 verschoben werden! Alle Bands und Musiker sind auch im nächsten Jahr mit dabei!!!

Die bereits gekauften Tickets behalten auch für 2022 ihr Gültigkeit!

Wir freuen uns über jede Unterstützung und hoffen das ihr die Tickets somit noch mal 1 Jahr an der Pinnwand aufbewahrt.

Für Fragen stehen wir euch jederzeit zur Verfügung!

Am besten per Mail an info@wolfweez-openair.de

DANKE UND BIS 2022!“

