Wolfweez Open Air Festival von 01.07. bis 02.07.2022 in Irslingen – es findet statt! (Vorbericht)

Eventname: Wolfweez Open Air Festival

Bands: Grave Digger, Brainstorm, Voltbeat – A Tribute To Rock ’n‘ Roll, The Prophecy 23, Pantera – Vulgar Display Of Cover, Motörblöck, Venues, Endless Decay, Polkamusikanten Stetten

Ort: Epfendorfer Weg, 78661 Dietingen-Irslingen (bei 78628 Rottweil)

Datum: 01.07. bis 02.07.2022

Kosten: Tages-, Camping-, Supporter- und Festivaltickets werden über die Website unter Tickets zum Vorverkauf angeboten

Preise: (Angezeigte Preise inkl. der gesetzl. MwSt. und zzgl. Versandkosten und Vorverkaufsgebühren)

Bereits erworbene Tickets für 2021 behalten ihre Gültigkeit für das Wolfweez Open Air Festival 2022. Dazu zählen: Hardtickets sowie Tickets, die über Reservix oder Eventim erworben wurden. Für eine Ticketrückgabe nutzt bitte das Kontaktformular auf der Website.

Achtung: Für das Camping ist ein zusätzliches Ticket notwendig! Der Campingplatz befindet sich nur wenige Meter neben dem Festivalgelände.

Festival Kombi Ticket: 45,00 € zzgl. 3,50 € Versandkosten und 2,00 € VVK-Gebühr

Tagesticket am Freitag: 19,00 € zzgl. 3,50 € Versandkosten und 2,00 € VVK-Gebühr

Tagesticket am Samstag: 30,00 € zzgl. 3,50 € Versandkosten und 2,00 € VVK-Gebühr

Camping Ticket: 15,00 € zzgl. 3,50 € Versandkosten und 2,00 € VVK-Gebühr

Supporter Ticket: 15,00 € zzgl. 4,50 € Versandkosten und 2,00 € VVK-Gebühr

Ticketshop: https://www.wolfweez-openair.de/tickets/

Genre: True German Heavy Metal, Heavy Metal, Power Metal, Fresh Metal, Metalcore, Post Hardcore

Besucher: bis zu 2000

Veranstalter: Musikinitiative Irslingen 2019 e.V., Steingartenstraße 37, 78661 Dietingen-Irslingen

Links: https://www.wolfweez-openair.de/

https://www.facebook.com/events/232238134738745

https://www.instagram.com/wolfweez_openair_/

Endlich geht es los!

Zwei Jahre mussten die Veranstalter des Wolfweez Open Air Festival bedingt durch die Corona Pandemie nun ausharren. Aber jetzt soll es tatsächlich so weit sein. Da die Corona-Maßnahmen weitgehend entfallen sind, steht einer erfolgreichen Durchführung des für 2020 ursprünglich geplanten Festivals nichts mehr im Wege. Die Veranstalter um die Musikinitiative Irslingen 2019 e.V. sind unendlich heiß und freuen sich, das Festival schließlich durchführen zu können. Time For Metal berichtete bereits mehrfach über das Wolfweez Open Air Festival.

Die Veranstalter gehen erneut mit jeder Menge Enthusiasmus und voller Tatendrang an die jetzt anstehende Aufgabe für 2022 heran. Und Time For Metal freut sich ebenfalls, das Festival als Medienpartner begleiten und unterstützen zu dürfen.

Was erwartet uns am 1. und 2. Juli 2022? Ein über zwei Tage andauerndes Festival, welches am Freitagabend beginnt und am ersten Tag ganz im Zeichen von Cover- und Tributebands steht. Samstag dann wird den Gästen feinster Metal bekannter Größen der Metalszene kredenzt. Am Samstagmorgen ab 11:00 Uhr bietet das Wolfweez Open Air Festival jedoch einen altbekannten Kontrast. Der traditionelle Frühschoppen mit den Polkamusikanten aus Stetten wird unter freiem Eintritt bis 15:00 Uhr gefeiert. Diese Stunden dürfen als Zeit für Familien bezeichnet werden und werden sicher die Einwohner der nahe liegenden Gemeinde Irslingen und zum Teil auch noch einige campende Metalheads anlocken. Ab 15:00 Uhr dann geht es langsam aber sicher über in den zweiten Festivalabend.

Für jeden was dabei, mit Sicherheit.

Die bereits erworbenen Tickets behalten auch für 2022 ihre Gültigkeit, sollten sich Gäste entscheiden, die Tickets zurückgeben zu wollen, so ist auch dies selbstverständlich über das Kontaktformular der Website möglich.

Wer sich über die Bands informieren mag, kann gerne hier auf die folgenden Links der Bands klicken oder sich auf der Website unter Line-Up und dem Timetable umschauen.

Bands am Samstag, dem 02.07.2022

Grave Digger

Brainstorm

The Prophecy 23

Venues

Endless Decay

Samstagmorgen ab 11:00 bis 15:00 Uhr Frühschoppen mit den Polkamusikanten Stetten

Bands am Freitag, dem 01.07.2022

Vulgar Display of Cover

Voltbeat

Motörblöck