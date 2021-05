The Awakening: veröffentlichen neues Musikvideo ‚Zero Down‘

The Awakening präsentieren ein neues Musikvideo zum Track Zero Down, ein zynischer Blick auf die posthume Ausbeutung von „Rockstars“ – die es schon seit den ersten Tagen im Rock ’n‘ Roll gibt.

Sänger und Komponist Ashton Nyte kommentiert die Lyrics und das dazugehörende Video:

„Der Songtext behandelt verschiedene Arten, wie wir, die Fans, die Medien, Plattenfirmen, Manager und andere, das Vermächtnis derer, die wir angeblich geliebt haben, im Wesentlichen ausbeuten und herabsetzen. Der Song bezieht sich auf verschiedene Demütigungen, die viele Künstler nach ihrem Tod erleiden, alles für Clickbait oder aufsehenerregende Schlagzeilen. Ich habe versucht, den manischen Wahnsinn und die Gefühllosigkeit des Ganzen mit dem Musikvideo einzufangen, was sehr viel Spaß gemacht hat – ich mag das theatralische Melodrama einfach!“

Zero Down stammt aus dem brandneuen Album This Alchemy von The Awakening, das diese Woche offiziell veröffentlicht wird. Das Album enthält zehn neue Eigenkompositionen sowie eine kraftvolle Interpretation des Alphaville-Klassikers A Victory Of Love. https://linktr.ee/theawakeningofficial

The Awakening mit Sitz in den USA ist ein musikalisches Projekt, das Ende der Neunziger in Johannesburg, Südafrika, entstand. Ashton Nyte hat sieben Soloalben veröffentlicht und in verschiedenen anderen Projekten mit Mitgliedern von The Cure, The Mission, Bauhaus und anderen zusammengearbeitet. This Alchemy erscheint ein Jahr nach der Veröffentlichung des Soloalbums und des Lyrik- und Kurzgeschichtenbandes Waiting For A Voice von Sänger Ashton Nyte. „Ich spüre, dass die 36-tägige Europatournee, die ich Ende 2019 mit Wayne Hussey absolviert habe, meinen Drang neu entfacht hat, mehr Kunst zu schaffen und mit denen in Verbindung zu bleiben, die meine Musik unterstützen. This Alchemy ist in vielerlei Hinsicht ein neues kreatives Kapitel für The Awakening. Es nimmt einen anderen Raum ein als Waiting For A Voice und Chasm, und ich denke, dass es dem für einen Künstler essenziellen Wachstum und der Vielfalt sehr entspricht“, resümiert Nyte über das neue Album.

Follow The Awakening:

www.facebook.com/theawakeningofficial

www.instagram.com/theawakeningofficial