The Awakening: veröffentlichen Video/Single von Alphavilles Klassiker ‚A Victory Of Love‘

The Awakening veröffentlichen ein neues Musikvideo zu ihrer Interpretation des 80er Jahre Klassikers A Victory Of Love von Alphaville! Das Video, welches von Frontmann Ashton Nyte kreiert wurde, ist eine schwarz-weiße filmische Ode an Film Noir und klassische Gothic-Literatur. Das Video ist nach dem Video zu Zero Down die zweite Single aus dem aktuellen Album von The Awakening This Alchemy.

Schaut euch A Victory Of Love jetzt hier an:

Ashton Nyte sagt dazu: „Ich liebe Alphaville seit meiner Kindheit, und dieser Song war schon immer mein Favorit von der Band. Es ist ein so kraftvoller, dynamischer Song, dass ich ihn nicht neu erfinden wollte, sondern ihn vielmehr würdigen und damit hoffentlich auch denen, die dieses wunderbare Juwel noch nicht kannten, näher zu bringen.“

The Awakening online:

https://www.instagram.com/ashtonnyte/

https://www.facebook.com/theawakeningofficial