Verlosung: vier Festival-Kombi-Tickets für das Wolfweez Open Air Festival von 01.07. bis 02.07.2022 in Irslingen bei Rottweil zu gewinnen!!

Time For Metal und das Wolfweez Open Air Festival verlosen sagenhafte vier Festival-Kombi-Tickets für das Wolfweez Open Air Festival am 01.07. und 02.07.2022 in Irslingen bei Rottweil. Alle aktuellen Infos zum Konzert sowie unseren Vorbericht aus 2021 findet ihr hier:

Eventname: Wolfweez Open Air Festival

Bands: Grave Digger, Brainstorm, Voltbeat – A Tribute to Rock ’n‘ Roll, The Prophecy 23, Pantera – Vulgar Display Of Cover, Motörblöck, Venues, Endless Decay, Polkamusikanten Stetten

Ort: Epfendorfer Weg, 78661 Dietingen-Irslingen (bei 78628 Rottweil)

Datum: 01.07. bis 02.07.2022

Kosten: Tages-, Camping-, Supporter- und Festivaltickets werden über die Website unter Tickets zum Vorverkauf angeboten https://www.wolfweez-openair.de/tickets/ zu finden)

Preise: (Angezeigte Preise inkl. der gesetzl. MwSt. und zzgl. Versandkosten und Vorverkaufsgebühren)

Bereits erworbene Tickets für 2021 behalten ihre Gültigkeit für das Wolfweez Open Air Festival 2022. Dazu zählen: Hardtickets sowie Tickets, die über Reservix oder Eventim erworben wurden. Für eine Ticketrückgabe nutzt bitte das Kontakt-Formular auf der Website.

Achtung: Für das Camping ist ein zusätzliches Ticket notwendig! Der Campingplatz befindet sich nur wenige Meter neben dem Festivalgelände.

Festival-Kombi-Ticket: 45,00 € zzgl. 3,50 € Versandkosten und 2,00 € VVK-Gebühr

Tagesticket am Freitag: 19,00 € zzgl. 3,50 € Versandkosten und 2,00 € VVK-Gebühr

Tagesticket am Samstag: 30,00 € zzgl. 3,50 € Versandkosten und 2,00 € VVK-Gebühr

Camping Ticket: 15,00 € zzgl. 3,50 € Versandkosten und 2,00 € VVK-Gebühr

Supporter Ticket: 15,00 € zzgl. 4,50 € Versandkosten und 2,00 € VVK-Gebühr

Ticketshop: https://www.wolfweez-openair.de/tickets/

Genre: True German Heavy Metal, Heavy Metal, Power Metal, Fresh Metal, Metalcore, Post Hardcore

Besucher: bis zu 2000

Veranstalter: Musikinitiative Irslingen 2019 e.V., Steingartenstraße 37, 78661 Dietingen-Irslingen

Links: https://www.wolfweez-openair.de/

https://www.facebook.com/events/232238134738745

https://www.instagram.com/wolfweez_openair_/

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 19.06.2022!

Time For Metal und das Wolfweez Open Air Festival wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Wir freuen uns schon auf euren Besuch!

Einsendeschluss

Sunday 19th of June 2022 12:00:00 AM

Teilnahmeformular:

Hinweis: Für diesen Inhalt ist JavaScript erforderlich.