Crobot – Feel This

Die Wartezeit auf das fünfte Crobot Album Feel This wurde mit Rat Child im letzten Jahr verkürzt. Nun steht seit diesem Wochenende endlich das neuste Album für alle Interessierten griffbereit. Die vier Musiker aus Pottsville in Pennsylvania haben sich 2011 gegründet und stehen aktuell bei Mascot Records / Mascot Label Group unter Vertrag. Den tristen Alltagsstaub schütteln sie in gut einer Dreiviertelstunde ab. Dafür benötigen sie zwölf Nummern, die sich sowohl am modernen Rock als auch beim Old School Hardrock bedienen, in der Summe aber relativ frisches Material aus ihren glühenden Kanonenläufen feuern. Ob man will oder nicht, muss man direkt am Anfang den typischen amerikanischen Sound vermerken, der den roten Faden durch die Platte spannt. Electified und Dizzy öffnen flink die Pforte ins neue Glück. Es dauert nicht lange, da muss ich ohne Zweifel anerkennen, dass der Lückenbüßer im letzten Jahr gegen die neue Platte Feel This keine Chance hat. Das Anfangsduo lässt dieses vermuten, bestätigen kann dieses bereits der dritte Streich Set You Free, den ihr weiter unten als Video einmal antesten könnt. Die ruhige Nummer setzt auf die Stimme von Brandon Yeagley. Die stimmige Nummer variiert zwischen kraftvollen Riffs, modernen Vocals des Frontmannes und geschickt einschnürenden Melodien. Einflüsse aus den verschiedensten Ebenen prägen den absolut aktuellen Rock, der trotzdem das Feeling von vergangenen Tagen nicht ganz ablegen kann. Die Symbiose aus Bass und Schlagzeug drängt die Musiker sogar in einen abgespeckten Desert Rock Sektor, der den einzelnen Werken noch mal kleine Kick-Ass Parts unterjubelt. Das Knistern der kurzen, drei bis vier Minuten langen Kompositionen nutzen die Künstler nur zu gerne aus – bei Better Times darf Brandon sogar zur Mundharmonika greifen. Stoner, Desert, Modern und Heavy Rock Gedanken kreisen wie die vielen Aasgeier über dem langsam verwesenden Hasen am Straßenrand der Route 66, der ein einfaches Abendessen darstellt. Einfach agieren Crobot im Grundsatz auch auf Fell This, können dabei jedoch vergangene Schatten vertreiben und haben wieder mehr zu sich gefunden, um ein gemeinschaftlich gut inszeniertes Album mit glühenden Reifen und den beiden Hits Never Break Me und Staring Straight Into The Sun ins Ziel zu lenken.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Crobot – Feel This in unserem Time For Metal Release-Kalender.