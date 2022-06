The Callous Daoboys: veröffentlichen „Celebrity Therapist“ am 02.09.

Jede Band versucht zu behaupten sie treffen die perfekte Kombination aus zerstörerischen Riffs und eindringlichen Melodien, doch The Callous Daoboys schaffen genau das mit ihrem hemmungslosen Chaos-Sound. Mit Einflüssen von The Dillinger Escape Plan, Everytime I Die und The Chariot, lässt die Band aus Atlanta den Noise Rock und Mathcore wieder aufleben. Mit einem hohen Grad an Theatralik klingt die Band als würden Panic! At The Disco, Fall Out Boy und Glassjaw gemeinsame Sache machen. Das Album Celebrity Therapist hat ebenfalls Einflüsse aus der Post-Rock Avantgarde wie sie bei Sigur Rós oder Radiohead wiederzufinden sind.

Lyrisch betrachtet, bemerkt man auch ein ausgeprägtes Selbstvertrauen. „Das Album dreht sich Inhaltlich um die sich wiederholende Geschichte und dass wir stetig im Kreis laufen“, sagt Frontmann Carson Pace. „Es sind zwei Schritte nach vorn aber drei zurück in Bezug auf gewisse Menschen in meinem Leben. Mit dem Album reflektiere ich mich in diesem Umfeld und realisiere, zum Ende des Albums, dass ich selbst mit schuld an diesem Kreislauf bin. Es gibt daher eine Menge „Fuck You!“ Songs, weil jede Metalband solche Songs gern schreibt. Alles in allem sind die Texte aber selbstbeobachtend“.

Mit MNRK Heavy freut sich die Band teil eines großartigen Katalogs zu sein. „Das Album ist das Ergebnis unseres emotionalsten kreativen Prozesses. Jeder von uns hat ein Teil seines und ihres Lebens hier reingesteckt. Wir sind dankbar, dass das Schritt für Schritt ermöglicht wird“, so Pace.

Celebrity Therapist Tracklist:

1. Violent Astrology

2. A Brief Article Regarding Time Loops

3. Beautiful Dude Missile

4. Title Track

5. Field Sobriety Practice

6. The Elephant Man In the Room

7. What Is Delicious? Who Swarms?

8. Star Baby

https://www.facebook.com/thecallousdaoboys

https://www.instagram.com/thecallousdaoboys/