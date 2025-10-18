The Hirsch Effekt: kündigen ihr siebtes Album an und veröffentlichen daraus den Titeltrack

Seit ihrer Gründung 2008 haben The Hirsch Effekt eine ganz eigene Nische im deutschsprachigen Musikuniversum geschaffen. Greifbarer geworden ist die Band dadurch nicht – und genau das macht sie so faszinierend. Musikalisch ist bei The Hirsch Effekt von Beginn an alles möglich gewesen.

Mit dem gleichnamigen Titeltrack kündigt das Trio aus Hannover ihr siebtes Studioalbum Der Brauch an, das am 31.01.26 über Long Branch Records erscheint. Seht euch das Video hier an:

Stream Der Brauch: https://thehirscheffekt.lnk.to/derbrauch

Nils Wittrock (Sänger, Gitarrist) über Der Brauch: „Jeden Tag das gleiche, jedes Mal. Wo sind all die Leute, die ich nie sehen wollte? Keiner bleibt zu Hause, außer mir. Hoffentlich merkt keiner: Ich bin immer noch hier. Die gemeinsame Arbeit mit der Band ist eine sehr projektorientierte. Es gibt Zeiten, die sehr busy sind. Die Zeiten sind häufig auf einen kurzen Zeitraum komprimiert und für mich folgen darauf oft eher monotone Arbeitsphasen, in denen ich alleine vor mich hin arbeite.

Selten, wie im vergangenen Jahr, hatte ich den Wunsch, einem Angestelltenverhältnis nachzugehen. Auch, um mich nicht ständig selbst zu hinterfragen, ob ich genug arbeite, ob ich genug verdiene, ob ich genug in die Rentenversicherung einzahle usw. Aber auch, um regelmäßig in einem Team zu arbeiten. Morgens irgendwo hinzugehen, anstatt – nachdem ich mein Kind in den Kindergarten gebracht habe – wieder nach Hause zu gehen und mich mit meinen selbstgewählten Aufgaben zu beschäftigen, wie zum Beispiel mit diesem Album.“

Damit setzt die Band ihren Kurs fort, stets unberechenbar zu bleiben: Wo vorherige Werke zuletzt trotz aller Vielseitigkeit noch das Etikett „Metal“ trugen, öffnen sich diesmal neue, bzw. lang nicht mehr betretene Pfade, die schon auf dem vielschichtigen und von Fans gefeierten Zweitwerk Holon : Anamnesis (2012) angelegt wurden. Jenem Album also, das von den Leser*innen des VISIONS-Magazins mal als einziges deutschsprachiges Werk in die Liste der „20 besten Alben aller Zeiten“ gewählt wurde. Der Brauch könnte man als Rückkehr an diese Weggabelung verstehen – und gleichzeitig als mutigen Schritt nach vorn. Zwar verzichtet Schlagzeuger Moritz Schmidt auf Albumlänge auch diesmal nicht völlig auf Blast-Beats, doch die Platte verlangt eine neue Überschrift. Am Ende aber gilt wohl nur eine: Es klingt unverkennbar nach The Hirsch Effekt.

In der Single Der Brauch hinterfragt Sänger, Gitarrist und Komponist Nils Wittrock die Entscheidung, seine letzten nun mehr 18 Jahre hauptberuflich dem Dasein des Musikers gewidmet, immer den Weg des größten Widerstands gewählt zu haben. Es sind tiefe persönliche Gedanken und Ängste, die Wittrock mit den Fans teilt, die sich in Zeilen wie „Komm hör‘ auf und lass den Scheiss“ wiederfinden können. Doch dennoch gibt es das Ergebnis – Der Brauch ist ein Album, auf dem The Hirsch Effekt tiefer blicken lassen denn je.

Die Trackliste zu Der Brauch findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Nach zwei Shows in diesem Jahr geht die Band ab dem 25.02.26 auf große Tour.

The Hirsch Effekt – Der Brauch Tour 2025/2026

15.11.25 Hof, Hoftex

13.12.25 Hannover, Musikzentrum

25.02.26 Schweinfurt, Kulturhaus Stattbahnhof

26.02.26 CH – Aarau, KIFF

27.02.26 Karlsruhe, Jubez

28.02.26 Ulm, Roxy

05.03.26 Berlin, Badehaus

06.03.26 Hamburg, Logo

07.03.26 Düsseldorf, Ratinger Hof

12.03.26 Wiesbaden, Schlachthof

13.03.26 Kassel, Goldgrube

14.03.26 Erfurt, Museumskeller

19.03.26 Bremen, Tower

20.03.26 Oberhausen, Druckluft

21.03.26 Leipzig, Naumanns

21.05.26 Saarbrücken, Garage

22.05.26 Münster, Sputnikhalle

23.05.26 Köln, Helios 37

The Hirsch Effekt online:

http://www.thehirscheffekt.de/