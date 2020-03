Vio-Lence: unterschreiben weltweiten Deal bei Metal Blade Records

Vio-Lence wurden 1985 im Epizentrum des Thrash Metals gegründet: in San Franciscos East Bay Area. Mit einer wilden Mischung aus flammenden Gitarrenriffs, unerbittlichem Rhythmus und einem ultra-aggressiven Gesangsstil, haben sie eine Intensität, die im Metal unerreicht ist. Nach ihrer Auflösung Ende 1993, zogen ihre Musik und ihr Vermächtnis immer noch Metalheads aus der ganzen Welt in ihren Bann. Ihre Rückkehr auf die Bretter dieser Welt begann Mitte April 2019 und jetzt gibt es kein Zurück mehr!

Sean Killian (vocals): „Meine erste Erfahrung in Sachen Thrash Metal gaben mir Metal Blade in Form von Slayers Show No Mercy, das war übrigens auch meine erste Liveshow in Sachen Thrash, als ich Slayer im The Keystone Berkley, sah.

Heute ist ein stolzer Tag, sowohl für mich als auch die Band, denn wir können verkünden, dass Vio-Lence einen Vertrag bei Metal Blade unterschrieben haben. Somit werden wir in der Lage sein, sowohl älteren als auch jüngeren Thrash Metal Anhängern, neue Musik von uns zu präsentieren. Metal Blade waren in der Thrashszene von Beginn an involviert, schaut euch nur die Metal Massacre Compilation an und sie haben den test of time bestanden, weil sie harte Musik nach wie vor lieben. Vielen Dank an alle Mitarbeiter bei Metal Blade, die an Vio-Lence glauben und Fans der Musik sind, die ich liebe.“

Vio-Lence werden 2020 weltweit touren und sind bereit dazu, überall Schutt und Asche zu hinterlassen, denn es ist das, was sie am Meisten lieben: für ihre unglaublichen Fans live zu performen!

Vio-Lence Tourdaten:

Mar. 20 – Raleigh, NC – The Pour House Music Hall

Mar. 21 – Chicago, IL – Reggie’s

Apr. 18 – Oakland, CA – Metro Operahouse *SOLD OUT

May 1 – Mexico City, MX – Domination Festival

May 22 – Baltimore, MD – Maryland Death Fest

June 5 – Austin, TX – Oblivion Access Fest

July 7 – Canberra, AU – The Basement

July 8 – Brisbane, AU – The Outpost

July 9 – Melbourne, AU – Max Watt’s

July 10 – Sydney, AU – Crowbar

July 11 – Adelaide, AU – Enigma

July 14 – Wellington, NZ – Valhalla

July 15 – Auckland, NZ – Whammy Bar

Aug. 8 – Derbyshire, UK – Bloodstock Open Air

Aug. 9 – Kortrijk, BE – Alcatraz Fest

Sept. 5 – Sao Paulo, BR – Setembro Negro Festival

Sept. 19 – Quebec, CA – Death Fest

Oct. 3 – Portland, OR – The Bossanova Ballroom

Vio-Lence line-up:

Sean Killian – vocals

Phil Demmel – lead guitar

Deen Dell – bass

Perry Strickland – drums

Bobby Gustafson – live guitar