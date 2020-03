I Am: kommen auf Europa Tour

Nachdem der „Texas Death“ Act I Am einen weltweiten Vertrag mit Entertainment One unterzeichnete, ist nun neben der Veröffentlichung einer neuen LP auch eine Europa Tournee mit Kublai Khan Tx, Justice For The Damned & Antagonist A.D. geplant! Derzeit sind die Jungs von I Am noch mit Spite und Varials in den Staaten unterwegs!

Deutsche Tourdaten

04.09.20 Germany Bochum @ Matrix

06.09.20 Germany Hamburg @ Hafenklang

09.09.20 Germany Berlin @ Cassiopeia

10.09.20 Germany Hannover @ Mephisto

11.09.20 Germany Leipzig @ Conne Island

13.09.20 Germany Nürnberg @ Z-Bau

15.09.20 Germany Munich @ Backstage

18.09.20 Germany Wiesbaden @ Schlachthof

I Am verkörpern das Subgenre „Texas Death“. Die Band ist zwar von den Big Four beeinflusst, dennoch ist ihre Hommage an Künstler wie Pantera, Power Trip und Cro-Mags nicht zu leugnen. Ihr unverkennbarer Stil von brachialen Gitarrenriffs hat das selbst geschaffene Genre definiert.

I Am wurde 2011 von Sänger Andrew Hileman gegründet und erlangte im Bundesstaat Texas schnell die Anerkennung einer Band, die groß rauskommen sollte. Nachdem sie unermüdlich getourt sind und das eigen geschaffene Genre „Texas Death“ durch ihre Nordamerika-Tourneen mit Bands wie The Acacia Strain, For The Fallen Dreams und Kublai Khan verfestigt hatten, veröffentlichten I Am im Februar 2017 ihr Debütalbum Life Through Torment.

Im Jahr 2018 begann die Band die Aufnahmen zum neuen Album mit Randy Lebeouf bei Graphic Nature Audio (Kublai Khan, Left Behind, Great American Ghost) mit der Vision, ihre chaotische Live-Performance und ihre Macht, für die sie bekannt geworden sind, einzufangen. Hard 2 Kill wurde im November 2018 unter großem Beifall der Kritik veröffentlicht. Das Decibel Magazine erklärte: „I Am know how to write songs that make you want to move.“ Das KERRANG! Magazine schrieb: „Devoid of pretension and brimming with tangible anger, the band’s music is an angry headbanger’s dream.“