Slayer: spezielle Neuauflage von „Hell Awaits“ erscheint zum 40. Jubiläum am 15.05.2026 über Metal Blade Records

Slayers legendäres zweites Studioalbum Hell Awaits erscheint im nächsten Frühjahr als 40th Anniversary Edition bei Metal Blade Records!

1981 gegründet, eroberten Slayer die Welt mit einer neuen Mischung aus Metal und Punk – härter, schneller und düsterer als alles andere – und setzten neue Maßstäbe. Sie definierten nicht nur ein Genre, sondern auch eine ganze Lebenseinstellung. Slayer haben in ihrer gesamten Bandgeschichte nie nachgelassen, ihren extremen und fokussierten Sound zu entfesseln. Versuchungen widerstanden, blieben Slayer stets brutal und brachial und weigerten sich standhaft, dem Mainstream zu folgen.

„It’s the record where Slayer became Slayer.“ So beschreibt Kerry King Hell Awaits. Und er weiß, wovon er spricht. Als Gitarrist, Co-Songwriter und Co-Texter der Band arbeitete er eng mit Sänger/Bassist Tom Araya, Gitarrist Jeff Hanneman (R.I.P.) und Schlagzeuger Dave Lombardo zusammen und schuf so eines der größten Heavy-Metal-Alben aller Zeiten.

Hell Awaits markiert eine deutliche Abkehr von Slayers Debütalbum Show No Mercy von 1983 – und allen nachfolgenden Slayer-Alben. Es ist sowohl ein Ausreißer als auch eine Festigung des Stils. Show No Mercy war das Manifest, doch Hell Awaits ist eine weiterentwickelte und komplexere Umsetzung von Slayers Geschwindigkeit, Virtuosität und Aggressivität.

Hell Awaits erschien im April 1985 bei Metal Blade Records und war der Höhepunkt eines actionreichen Thrash-Jahres, in dem auch Debütalben von Bands wie Megadeth, Exodus, Kreator, Possessed, Destruction, Hirax und Overkill veröffentlicht wurden. Stark von Mercyful Fate beeinflusst, markierten die längeren, progressiveren Arrangements auf Hell Awaits eine neue Ära für Slayer. Während die meisten Songs auf Show No Mercy kürzer als vier Minuten waren, überschreiten drei der sieben Tracks von Hell Awaits die Sechs-Minuten-Marke. „Jeff and I were still trying to figure out who we were as musicians, and we were both infatuated with Mercyful Fate’s Melissa album during the writing process for Hell Awaits„, sagt King. „That’s why there’s so few songs and most of ‚em are pretty long. That’s the only time anything like that ever happened with us.“

Auch Tom Arayas Performance ist beeindruckend. Der Sänger rappte in rasantem Tempo, beispielsweise bei Kill Again und Praise Of Death. „I don’t recall the songs being hard to sing“, sagt er. „Singing fast and clearly has always been something that I strived for.“

Hell Awaits (40th Anniversary) – Trackliste:

Hell Awaits Kill Again At Dawn They Sleep Praise Of Death Necrophiliac Crypts Of Eternity Hardening Of The Arteries Hell Awaits (Live from Bochum 1985) Aggressive Perfector (Live from Bochum 1985) Captor Of Sin (Live from Bochum 1985) The Final Command (Live from Bochum 1985) Kill Again (Live from Bochum 1985) Crypts Of Eternity (Live from Bochum 1985) Fight Till Death (Live from Bochum 1985) Necrophiliac (Live from Bochum 1985) Haunting The Chapel (Live from Bochum 1985) Hardening Of The Arteries (Live from Bochum 1985) Black Magic (Live from Bochum 1985) Die By The Sword (Live from Bochum 1985) The Antichrist (Live from Bochum 1985) At Dawn They Sleep (Live from Bochum 1985) Show No Mercy (Live from Bochum 1985) Evil Has No Boundaries (Live from Bochum 1985) Chemical Warfare (Live from Bochum 1985) Praise Of Death (Live from Bochum 1985)

Die Neuauflage erscheint am 15. Mai 2026 in drei physischen Formaten und digital. Mehr Informationen findet ihr hier: metalblade.com/slayer

