Of Mice & Men: spielen am 04.12.2025 in München

Of Mice & Men geben mit der female-fronted Metalcore-Band Gore. ihren Opening Act bekannt. Im Winter 2025 gehen sie auf UK- und Europatournee und treten im Rahmen dessen mit Special Guest Ghostkid, und jetzt neu bestätigt mit Gore., am 04.12.2025 im Münchner Backstage Werk auf.

2023 haben sich ore., Sängerin Haley Roughton, Gitarrist Alex Reyes und Bassist Devin Birchfield, gegründet. Ihr emotionaler, roher und unverblümt verletzlicher Sound macht sie zu etwas Einzigartigem in der Hard’n’Heavy-Musikwelt. Ihr Signing bei Spinefarm festigte ihre Position umso mehr. Die aktuelle EP des Trios aus Texas, A Bud That Never Blooms, ist eine zutiefst persönliche Erkundung der Komplexität von Weiblichkeit – und verkörpert laut Roughton den „emotionalen Gore.“. Erst am 10.06.2025 wurde die neue Single Sepsis veröffentlicht. Und es steht weiterhin neue Musik für 2025 auf dem Programm. Female-fronted Metalcore at its finest!

2023 veröffentlichten Of Mice & Men ihre letzte Single Tether, nun folgt mit Another Miracle ihre erste Songveröffentlichung unter ihrem neuen Label Century Media Records. In dem in Eigenregie produzierten Song geht es um Verzweiflung, Hoffnung und dem Streben nach Frieden, inmitten all des Chaos. Seit ihrem Debüt im Jahre 2010 haben Of Mice & Men durch viele Tourneen, intensiver Live-Shows und einer Reihe von gefeierten Alben es geschafft, sich eine treue, weltweite Fangemeinde aufzubauen. Die Kernbesetzung der Band – Aaron Pauley, Phil Manansala, Alan Ashby und Tino Arteaga – besteht seit 2016, was eine besondere, tiefe und kreative Chemie untereinander ermöglicht. In ihrer Musik geht es häufig um Themen wie Belastbarkeit, psychische Gesundheit und menschliche Verbundenheit, die bei den Zuhörern einen tiefen Eindruck hinterlassen.

Gemeinsam mit der deutschen Metalcore-Band Ghostkid als Special Guest und dem nun bestätigten Opener Gore. werden Of Mice & Men im Winter 2025 in einigen europäischen Städten ein unvergessliches Live-Erlebnis bieten.

Tickets gibt es direkt HIER!