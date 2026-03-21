Drøver: veröffentlichen neue Single „Fractured Mind“

Die Münchner Metal-/Hardcore-Band Drøver hat sich als Support für Bands wie Heaven Shall Burn, Sunami oder Tenside Fans und Achtungserfolge erspielt – und reichlich Erfahrung gesammelt. Auf ihrer Single Fractured Mind zeigen sie sich selbstbewusst und geben einen Vorgeschmack auf die neue EP, die im Sommer erscheinen soll . Das begleitende Video hat die Band eigenständig in einer Skatehalle gedreht.

Thematisch kreist der Song um mentale Zustände zwischen Angst, Schuld und Kontrollverlust. Sänger Leon Mrkonjic: „Fractured Mind beschreibt diesen Moment, in dem man merkt, dass man dem eigenen Kopf nicht mehr vertrauen kann. Wenn dir Gedanken nicht mehr nur gelegentlich durch den Kopf gehen, sondern anfangen, alles zu bestimmen – genau dieser Kontrollverlust steckt im Kern des Songs.“

Musikalisch bewegen sich Drøver im Umfeld von Knocked Loose, Guilt Trip und Get The Shot. Zum Auftakt von Fractured Mind gönnen sich Drøver zudem ein Zitat, das Thrash-Fans aufhören lassen dürfte.

„Wir haben lange an dem Sound gefeilt – an den Details, an der Intensität, daran, wie die Emotionen wirklich rüberkommen. Mit Fractured Mind fühlt es sich zum ersten Mal so an, als hätten wir genau den Punkt getroffen: roher, direkter und härter“, so Gitarrist Josi Suckart.

Besetzung Drøver:

Leon Mrkonjic (Vocals)

Josi Suckart (Guitar)

Timo Seidl (Guitar)

Bruce Hay (Bass)

Joshi Mayer (Drums)

Drøver im Web:

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Spotify

Drøver auf Tour:

27.03. Unterschleißheim

25.04. Augsburg

23.05. Innsbruck

11.07. Nürnberg

18.07. München

29.08. East Core Fest (Oberlausitz)