Lantlos: mit „Oxygen“ in die Zukunft des Metal DnB

Lantlos veröffentlichen mit Oxygen die letzte Vorab-Single aus dem kommenden Album Nowhere In Between Forever, das am 3. April 2026 erscheinen wird. Der dynamische Track ist ab sofort verfügbar:

Lantlos beschreiben Oxygen als eine musikalische Reise durch eine utopische Vision der späten 90er-Jahre, die von einer „hyper Welt digitaler Erhebung und seltsamer plastischer Positivität geprägt ist“, so der Mastermind Markus Skye. Er erklärt weiter: „Oxygen kanalisiert den surrealen Optimismus dieser Ära und den ungebrochenen Glauben an Technologie als Tor zu einer hellen, grenzenlosen Zukunft. Ich betrachte es als eine Art ‚Metal DnB‘-Track. Metal- und Rock-Drumming treiben einen klassischen Breakbeat-Rhythmus voran, der ein Gefühl von Euphorie und leichtem Schwindel erzeugt.“

Das Album Nowhere In Between Forever bietet eine spirituelle Reise in die glitzernde Welt der 90er-Jahre, als alles irgendwie einfach und möglich schien. Es enthält eine Sammlung von Hits, die im aktuellen Lantlos-Sound verwurzelt sind und Elemente aus der digitalen Klangwelt integrieren, die sich in den letzten Jahren des vergangenen Jahrtausends stark ausdehnte. Skye betont, dass es ungerecht wäre, das Album nur als Nostalgie zu betrachten, da es auch eine „hohle plastische“ Empfindung vermittelt, die einen düsteren Schatten auf die kommenden Zeiten wirft.

Die musikalischen Wendungen verbinden die leichtfüßigen, sonnigen und sogar poppigen Alternative-Rock- und Metal-Tracks mit der dunklen Vergangenheit von Lantlos. Die Fans sind mittlerweile an die sich ständig verändernde Natur und die kontinuierliche Evolution von Markus Skyes sprudelnder musikalischer Kreativität gewöhnt, die Teil des Charmes der Band ist.

Lantlos wurden 2005 von Markus Skye und seinem Freund Anggrau gegründet und haben sich seitdem von ihren Black-Metal-Wurzeln entfernt. Mit Nowhere In Between Forever bestätigen sie die stilistische Entwicklung der letzten beiden Alben und ihre bemerkenswerte Fähigkeit, fesselnde Melodien mit erschreckender Leichtigkeit zu kreieren.