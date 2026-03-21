Ulver: dunkle Neuinterpretation von „Hollywood Babylon“

Die eklektische norwegische Kultband Ulver sorgt erneut für eine Überraschung: Die Künstlerin Gazelle Twin, auch bekannt als Elizabeth Bernholz, hat ein Remake von Ulvers Hollywood Babylon vollendet, das die Welt hören muss. Diese Neuinterpretation bietet eine düstere Neuauslegung, die sowohl Fans von Ulver als auch von Gazelle Twin ansprechen wird. Der Track stammt aus dem vorherigen Album Liminal Animals (2024), das im März 2025 physisch veröffentlicht wurde und dunkle Pop-Sensibilitäten mit poetischem Spoken-Word und cineastischen Elektronik kombiniert. Bernholz fügt ihre charakteristische schattige Atmosphäre und markante Stimme hinzu, während sie respektvoll die Grundstruktur des Songs bewahrt.

Der wunderschön überarbeitete Track Hollywood Babylon (remixed by Gazelle TwinUlver ist nun sofort verfügbar.

In anderen Nachrichten ist Ulvers neues Album Neverland, das am Silvesterabend digital veröffentlicht wurde, mittlerweile auch als physische Version am 27. Februar 2026 in den Läden erhältlich.

Ulver kommentieren: „Wir wurden sofort Fans von Gazelle Twin, als wir 2017 beide beim Donau Festival in Österreich auftraten, und wir sind begeistert, dass Elizabeth ihre einzigartige Vision und Stimme zu Hollywood Babylon beisteuert,“ erklärt Mastermind Kristoffer Rygg. „Ihr Ansatz erfasst das Wesen des Songs und fügt neue und unterschiedliche Schichten emotionaler Tiefe und zeitgenössischer Resonanz hinzu.“

In ihrer Nachricht an die Band schreibt Elizabeth Bernholz: „Ich habe es wirklich genossen, an Hollywood Babylon zu arbeiten – es ist so ein großartiger Song. Ich liebe die Stimmung, die Akkordfolgen, die Vocals und die Texte, die immer präsenter erscheinen. Ich wollte all diese Dinge in den Vordergrund rücken und ein wenig von der Dunkelheit von GT und meine Stimme hinzufügen.“

Das Album Neverland ist das vierzehnte Studioalbum von Ulver und repräsentiert den Klang einer Flucht in unentdeckte Länder. Nach drei Alben – The Assassination Of Julius Caesar (2017), Flowers Of Evil (2020) und Liminal Animals (2024) – die in traditionelleren Song- und Produktionsstrukturen verwurzelt sind, markiert Neverland ein neues Kapitel in der Geschichte der angesehenen Osloer Band.

“Mit Neverland haben wir einen punkigeren Geist umarmt – mehr Träumen, weniger Disziplin – freier, ganz einfach,” kommentiert die Band den kreativen Prozess hinter dem Album.