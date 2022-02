Tyler Leads: veröffentlichen die dritte Single ‚Supercharged‘ aus ihrem Debütalbum ‚Planetary Movement‘

Tyler Leads legen mit der dritten Single aus ihrem Debütalbum nach: Supercharged ist eine energiegeladene Hard Rock-Hymne, die auch im tiefsten Winter sommerliche Stimmung verbreitet. In dem Song geht es um Kulte und Sekten, was auch in dem beeindruckenden Musikvideo verarbeitet wird, ohne dass der Clip die für Tyler Leads typische Leichtigkeit verliert.

Das sagt die Band zu Supercharged und zur Entstehung des Songs:

Johnny (Vocals):

„Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr genau wie der Text zustande gekommen ist. Ich beschreib’ da abstrakte Gefühle und hab da diese Cult Metapher eingebaut. Spielt so n bisschen auf die positiven und negativen Seiten von nem “Wir” oder Gruppengefühl an und den Dogmen, die damit einhergehen. Es geht aber auch um die erhebenden Gefühle an etwas beteiligt zu sein, das einem viel gibt.

Der Song hat außerdem dieses unglaublich treibende Strophenriff und geht dann in diesen Pre-Refrain mit dem wunderschönen Chorartigen Gesang total auf. Von der Melodie her n absoluter gute Laune Song.“

Soyan (Guitar/Vocals):

„Supercharged ist eine von den Nummern, die wie aus einem Guss entstanden sind. Die Grundstruktur war super schnell fertig und ich wollte unbedingt so etwas wie einen Gospelchor in einem Song einbauen. Als Freddy dann diesen ziemlich authentischen Orgelsound mit seiner Gitarre eingebaut hat, war die Richtung für den Song völlig klar.

Für mich ein absoluter Sommertrack!“

Mit der dritten Single befinden wir uns bereits mitten im Waterfall Release des Debütalbums Planetary Movement. Bei einem Waterfall Release wird jeder Song der neuen Scheibe als Single veröffentlicht wird, denn jeder Einzelne ist ein Kracher! Aber nicht nur das – es wird auch zu jedem Song ein Musikvideo geben. Klingt geil? Wird es auch!

Um all das finanzieren zu können, haben Tyler Leads eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen. Bislang wurde schon über die Hälfte des Ziels erreicht und es ist noch nicht zu spät einzusteigen, um Tyler Leads zu unterstützen und exklusive Giveaways abzustauben – von limitiertem Merch bis zur exklusiven Proberaum-Session ist alles dabei!

Alle Infos zum Crowdfunding erzählen die Jungs selbst: www.youtube.com/watch?v=PdoljCffDmI

Zur Kampagne geht’s hier lang: www.gofundme.com/f/tyler-leads-album-release

Das Album wird auf Vinyl über FTWCTP Records veröffentlicht.

Planetary Movement Tracklist:

1 – The Rapture

2 – Red Sun

3 – Supercharged

4 – Hold On

5 – Stone Crusher

6 – Forever Black

7 – Deep Space Traveller

8 – Planetary Movement

Bonus:

9 – Heavy Eyes

10 – Hellhounds

Das sagen Tyler Leads zu ihrem Debütalbum:

„Wir können endlich unser Debütalbum ankündigen! Mittlerweile ist das Album schon sehr lange in Arbeit. Die ersten Songs dazu sind schon vor Jahren entstanden und dazwischen wurde immer wieder verworfen und neu gestartet. Durch die Pandemie konnten wir uns 2020 dann voll auf die letzten Details konzentrieren, um das Teil endlich fertigzustellen.

Wie bei der 2017er Stay Ugly EP haben wir Planetary Movement wieder mit Beray Habip aufgenommen und unterm Strich könnten wir mit dem Ergebnis echt nicht glücklicher sein. In jedem Song kann man die Entwicklung seit der EP hören und für uns ist dieses Teil ein riesiger Schritt nach vorne! Wir freuen uns jetzt schon darauf euch die ersten Songs zu präsentieren!“

Tyler Leads wurden 2016 in Recklinghausen gegründet und stehen für knackigen Heavy Rock. Sie sind absolute Live-Granaten, was sie als Opener für Szenehelden wie Dead Lord, Praying Mantis, Satan oder Thundermother bewiesen haben. Ein besonderes Highlight war die Comeback Tour von Hank Van Hell. Auch die Bühnen namhafter Festivals wie dem Hellfest, Dong Open Air und dem Rock Hard Festival wurden von dem Quintett schon unsicher gemacht.

Im Gründungsjahr veröffentlichten sie ihre erste EP Burning Smoke (2016). Im Jahr darauf brachten sie bereits den Nachfolger Stay Ugly (2017) an den Start. Nach der Corona-Zwangspause scharren die Jungs schon mit den Hufen und sind heiß darauf, mit ihrem Debütalbum Planetary Movement endgültig durchzustarten. The sky is the limit!

Tyler Leads Line-Up:

Johnny Kovacs – Vocals

Soyan Osman – Guitar / Vocals

Freddy Kovacs – Guitar / Backing Vocals

Julius Keller – Bass

Christian Paternoga – Drums

tylerleads.de

facebook.com/tylerleadsofficial