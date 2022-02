Time For Metal und Nailed To Obscurity gratulieren Alexandra aus Köln zum Gewinn der Time For Metal Neujahrsverlosung 2022: mit drei Alben auf Vinyl der deutschen Doom Death Metal Band Nailed To Obscurity.

Ein Gewinner darf sich über folgende Nailed To Obsucrity Alben auf Vinyl freuen:

2013: Opaque (Album, Apostasy Records)

2017: King Delusion (Album, Apostasy Records)

2019: Black Frost (Album, Nuclear Blast)