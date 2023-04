Burning Witches: kündigen neues Album “The Dark Tower“ für den 05.05.2023 an

Mit fesselnden Hooks und mitreißenden Melodien entführen die Burning Witches ihre Hörer zurück in die Blütezeit des Heavy Metal! Inspiriert von klassischen 80s Trademarks, wie packenden Gitarrensoli, rauem Gesang, scharfen Screams und knüpppelnder Drums entfesselt das Quintett aus der Schweiz seine gesamte musikalische Power auf dem fünften Studioalbum The Dark Tower, das 5. Mai 2023 via Napalm Records erscheint.

Mit 15 energiegeladenen Tracks locken die Burning Witches zu ihrer schwarzen Messe und bereits der Opener Unleash The Beast lässt intensive Gitarrenlinien miteinander duellieren, die von dem scharfen Gesang von Laura Guldemond durchdrungen werden. Das mächtige World On Fire besticht mit schweren, melodischen Gitarrensoli und spannungsvollen Drums, die auf beschwörende Gesänge treffen. Mit The Dark Tower bringen die Burning Witches ihre Instrumente wie keine Zweiten an die Grenzen, bevor sie in das ruhigere Mid-Tempo-Stück Tomorrow übergehen. Heart Of Ice und Arrow Of Time ziehen dagegen das Tempo wieder an und bestechen mit extravagantem Gitarren Tapping und heroischen Gesangsmelodien von Frontfrau Laura, während die unheilvollen Schreie auf The Lost Souls sich wie unsichtbare Fesseln ausbreiten und mit einprägsamen staccato und legato Techniken zupacken. Mit ihrem neuen Studioalbum lassen Burning Witches nicht nur die glorreichen Tage des Heavy Metal wieder aufleben, sondern fangen die Seele jedes Hörers mit ihrem furiosen Sound ein!

The Dark Tower Tracklist :

1. Rise Of Darkness

2. Unleash The Beast

3. Renegade

4. Evil Witch

5. World On Fire

6. Tomorrow

7. House Of Blood

8. The Dark Tower

9. Heart Of Ice

10. Arrow Of Time

11. Doomed To Die

12. Into The Unknown

13. The Lost Souls

Burning Witches sind:

Jeanine Grob – Bass

Lala Frischknecht – Drums

Romana Kalkuhl – Guitars

Laura Guldemond – Vocals

Larissa Ernst – Guitars

