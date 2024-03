Hideous Divinity: veröffentlichen neues Album „Unextinct“ zusammen mit einem rohen, intensiven und blutbespritzten Video

Unextinct, das neue Album von Hideous Divinity, ist jetzt erhältlich! Das Video zu More Than Many, Never One (produziert von Dema Novakova) kann man hier sehen:

Vergesst nicht, Hideous Divinity auf ihren ersten Shows und Festivals in diesem Jahr zu sehen:

12/04 – Release Party – Rome, Traffic (IT)

02/05 – Martigny, Sunset Bar (CH)

03/05 – Salszburg, Rockhouse (AT)

04/05 – Gothoom Open Air Fest (SL)

05/05 – Udine, Tune (IT)

02/06 – Lions Metal Festival (FR)

13/07 – Eresia Metalfest (IT)

21/07 – Laurus Nobilis Music Fest (PT)

10/08 – Hellsinki Metal Festival (FL)

22/08 – Deathfeast (DE)

24/08 – Metal Mine (PL)

31/08 – Březovská Metalová Noc (CZ)

29/09 – Metal Gates Fest (RO)

11/10 – Cham, L.A., (DE)

12/10 – Nobl Meydlo 46, Svitavy, Tyjatr (CZ)

19/12 – RTE Fest, Escape, Vienna (AT)