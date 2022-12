Belphegor: kündigen für 2023 eine Europatournee mit Kampfar und Hideous Divinity an

Die als unermüdlich tourende Band bekannten Diabolical-Death-Metal-Titanen Belphegor freuen sich, den The Devils European Aufmarsch 2023 als Support für ihr neuestes, stärkstes und erfolgreichstes Chart-Breaking-Album The Devils anzukündigen.

Produziert in den renommierten Fascination Studios mit Jens Bogren, klingt The Devils absolut erdrückend und dynamisch und treibt die immense Vielfalt der acht Tracks klanglich zu neuen Höhen. Die Band live zu erleben, ist ein absolutes Muss.

Seht euch hier unser Review zum Top-Album The Devils an:

Kampfar haben sich zu einer der besten Live-Bands der extremen Musik entwickelt und haben wichtige Alben veröffentlicht, die die moderne Black-Metal-Szene, wie wir sie heute kennen, dominiert und mitgestaltet haben.

Sie schließen sich Belphegor an, um ihr neuestes Album Til Klovers Takt zu präsentieren – ein Album, das auf den Schultern von allem steht, was vor ihm in Kampfars Katalog kam. Es lässt sich vom ersten Song, der vor 28 Jahren geschrieben wurde, genauso inspirieren wie von jeder anderen Periode in der Vergangenheit der Band.

Die italienischen Technical-Death-Metaller Hideous Divinity werden ihre atemberaubende Konzept-EP LV-426 vorstellen, deren Konzept eine Nebenerzählung des zweiten Alien-Films von James Cameron ist.

Last but not least werden die Schweizer Melodic-Death-Metaller Devils Rage und die schwedische Thrash’n’Roll-Band Leach an ausgewählten Terminen das Konzert eröffnen.

The Devils European Aufmarsch 2023

Belphegor + Kampfar + Hideous Divinity

Supports: Devils Rage, Leach

09.03 Copenhagen (DEN) – Stengade (Tickets)

10.03 Cottbus (GER) – Gladhouse

11.03 Marianske Lazne (CZE) – El Dorado

12.03 Uherske Hradiste (CZE) – Club Mir

14.03 Salzburg (AUT) – Rockhouse

15.03 Berlin (GER) – ORWO Haus (Tickets)

16.03 Weinheim (GER) – Cafe Central (Tickets)

17.03 Bamberg (GER) – Noisebringer Vol 1 Fest (Tickets)

18.03 Oberhausen (GER) – The Heretic March Fest (Tickets)

19.03 Erfurt (GER) – From Hell

21.03 Warsaw (POL) – Proxima

23.03 Tallin (EST) – Club Tapper

24.03 Helsinki (FIN) – On The Rocks

25.03 Turku (FIN) – Utopia

26.03 Tampere (FIN) – Olympia

27.03 Oulu (FIN) – Kantakrouvi

Belphegor online:

https://www.facebook.com/belphegor

https://www.belphegor.at/