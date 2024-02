Leach: veröffentlichen neue Videosingle “All Rise”

Im Angesicht der sich häufenden Akte der Unmenschlichkeit in der Ukraine und der endlosen Tretmühle sich wiederholender Geschichte, schlagen die schwedischen Death’n’Roller Leach nun musikalisch zurück. Ihre neue Video-Single All Rise ist ein wütender, frustrierter Beitrag dazu, dass es in der Kultur wieder ein bisschen weniger um reinen Eskapismus geht und mehr darum, auf das wahre Böse unter uns zu deuten und die Mistkerle, die dieses anheizen, in die Hölle zu verdammen.

Im Geiste von Black Sabbath (War Pigs), Bolt Thrower (…For Victory) oder Sodom (Remember The Fallen) ist All Rise durch und durch ein Antikriegslied. Allerdings wurde dieser Song vor dem Hintergrund eines realen und andauernden, brutal ungerechten Krieges geschrieben, der längst begonnen hat, seine Gräben in die europäische Psyche zu reißen. Leach verhöhnen die Einfältigen, die im Gleichschritt nach dem Willen ihres Demagogen marschieren und sich – als Spiegeleffekt der Dehumanisierung ihrer Opfer – auf tragische Weise selbst entmenschlichen. Dabei verschließen sie sich nicht vor der Ambivalenz des Krieges.

Was All Rise dennoch so zugänglich macht, ist unter anderem die zugrundeliegende Ehrerbietung der Band an die ukrainischen Verteidiger – ein belebender, pulsierender Groove als Marsch auf dem Weg zur Befreiung von ihren Angreifern:

All Rise ist die zweite Singleauskopplung aus Leachs vierten Album New Model Of Disbelief, das am 19. April 2024 digital sowie auf CD und LP erscheinen wird. Christian Silver von Studiomega (Sepultura, Kreator, Soilwork), der sich schon um das Vorgängeralbum Lovely Light Of Life gekümmert hat, fungierte erneut als treibende Kraft in Sachen Recording, Mixing und Mastering.

