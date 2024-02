Kati Rán: unterschreibt bei Svart Records, neues Album „Sála“ erscheint im Mai 2024

Die niederländische Künstlerin und nordische Folk-Pionierin Kati Rán kündigt ihr lang erwartetes 13-Track-Album Sála (altnordisch für ‚Meer‘ und ‚Seele‘) zusammen mit der Nachricht an, dass sie bei Svart Records in Finnland unter Vertrag steht. Als Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird, hat Kati Rán jetzt einen kurzen Doku-Clip über das Album veröffentlicht, der hier zu sehen ist:

Kati Rán erklärt:

”For me, signing to Svart Records was the most natural next step. Collaborating and releasing my music with Svart’s long-standing expertise in bringing out amazing artists and vinyl for true music connoisseurs, I’m grateful to be able to bring my audience a beautiful, elevated experience to enjoy my new Nordic Dark folk album Sála„.

„Together with Jaani Peuhu (Swallow The Sun, Ianai, Lord Of The Lost, Hallatar) and Christopher Juul (Heilung), my new album has been tenuously crafted and produced and is curated by my many years of writing, researching, and traveling the Northern landscapes, taking on board with me incredible artists, sounds, and musicians to breathe the Nordic soul into the heart of this album.“

„I’m looking forward to opening the floodgates to Sála with the release of the first single and opening track Stone Pillars on the 23rd of February. It embraces our most vulnerable side, questions our mind, and attempts to resurrect or reposition ourselves through spinning with the Fates. It dips right into the heart of things.“

Svart Records freut sich, sein internationales Künstler-Roster mit dem Signing der etablierten Dark Nordic Folk-Künstlerin Kati Rán zu erweitern und ihr zweites Album „Sála am 24. Mai 2024 zu veröffentlichen, das ihr hier digital vorbestellen könnt.

Spezielle Vinyl-Editionen in Gold, transparentem Rauch und Schwarz sowie Digipack-CDs und T-Shirts können jetzt über den Svart Records–Webstore vorbestellt werden.

Auf Sála ist eine beeindruckendes Besetzung verschiedenster Musiker zu hören, die ihre Talente für das Album zur Verfügung gestellt haben, darunter Gaahl, Mitch Harris von Napalm Death, Mitglieder von Heilung, Sígur Rós und viele andere!

Kati Rán ist bekannt für ihre gemeinsame Audioarbeit für die Netflix-Fernsehserie Vikings: Valhalla, Filme und Arbeiten für Videospiele, ihre Bühnenauftritte mit Wardruna, Myrkur und Gaahls Wyrd, um nur einige zu nennen, und ihre früheren Veröffentlichungen des erfolgreichen Albums und der nordischen Dark Folk-Tracks Blodbylgje und des isländischen Tracks Unnr | Mindbeach, die Millionen von Streams verzeichneten und ein engmaschiges, nordische Folkmusik liebendes Publikum um sich scharten.

Wenn die tiefsten Schätze oft die am tiefsten vergrabenen sind, ist die Reise zu ihrer Freilegung ein lebenswichtiger Prozess der Entdeckung. Fünf Jahre nach der 15-minütigen Single Blodbylgje, die nach der Auflösung ihrer Band L.E.A.F. die Geburt einer neuen, ursprünglicheren und eindringlicheren Vision signalisierte, hat die nordische Dark Folk-Künstlerin Kati Rán ihr ozeanisches Thema für ihr lang erwartetes Album Sála erweitert. Es ist ein weitreichender musikalischer und persönlicher Reisebericht, der sowohl die weiblichen Erzählungen, die in der nordischen Mythologie untergetaucht und fragmentiert sind, als auch die dauerhaften, heilenden Kräfte, die darin enthalten sind, wiedererweckt.

Benannt nach dem altnordischen Wort für „Seele“ und „Meer“, ist Sála ein Akt der „Seelenrückholung“, der schamanischen Kunst der Traumabewältigung, sei es durch Krankheit, Tod, Herzschmerz oder Verlust, und der Reintegration eines zersplitterten Selbst. In den 13 weitreichenden, sich elegant entfaltenden Tracks des Albums kommen verschiedene weibliche Stimmen und Perspektiven zum Ausdruck – von den neun nordischen Töchtern des Meeres, den „Millow Maidens“, über verschiedene historische und fiktive Figuren bis hin zu den nächtlichen Stimmen, die wir in unseren Grenzzuständen hören – sie alle haben Geschichten zu erzählen, Rätsel zu lösen, Herausforderungen anzunehmen und Führung anzubieten. Es ist eine Vielfalt, die wie der Ozean selbst zu einer gewaltigen, rastlosen Dynamik gehört: eine Matrix aus Geheimnissen, unergründlichen Tiefen und sich ständig verändernden Strömungen, die sich zu einer elementaren, regenerativen Kraftquelle verdichten.

Aufgenommen in einer Scheune in Húsafell, Island – der Heimat von Gletschereishöhlen und einer seltenen Marimba aus Lavagestein, die für den Track Stone Pillars wiederentdeckt wurde – sowie in Finnland, Norwegen und zu Hause in Katis Heimat, den Niederlanden, ist Sála sowohl eine Chronik von Katis eigenem, perspektivisch wechselnden Aufnahmeprozess als auch eine Pilgerreise durch verschiedene Standpunkte und innere Zustände. Dieser Wanderdrang spiegelt sich auch in der Verwendung verschiedener Sprachen wider: Norwegisch, Altnordisch, Isländisch und zum ersten Mal auch Englisch, eine Kombination aus alten Texten, historischen Neuinterpretationen und unbewachten persönlichen Reflexionen, die durch tiefgreifende Recherchen in den tiefsten Tiefen der nordischen Überlieferungen unterstützt werden.

Sála ist von einem Gefühl der Verbundenheit durchzogen – mit der Kraft von Geschichten, die moralische Orientierung und den Nervenkitzel des Unbekannten bieten; mit dem Element Wasser, das auf dem Album sowohl in Feldaufnahmen als auch in der zeitlos organischen Natur der Musik selbst wieder auftaucht; mit den Archetypen, deren Qualitäten wir in unseren kritischsten Momenten verkörpern sollen; und mit den inneren, verborgenen Bereichen, die uns immer wieder aus den hintersten Ecken unseres Bewusstseins zuflüstern.

Passenderweise handelt es sich auch um ein gemeinschaftliches Projekt. Neben der engen Zusammenarbeit mit dem finnischen Produzenten Jaani Peuhu gibt es Beiträge aus dem gesamten musikalischen Spektrum, darunter der außergewöhnliche Extrem Metal-Sänger Gaahl, der isländische Frauenchor Umbra Ensemble, der renommierte norwegische Jazzmusiker Karl Seglem, der Björk– und Brian Eno-Kontrabassist Borgar Magnason, Mitglieder der Pagan Folk-Bands Völuspá, Gealdýr, Heilung und Theodor Bastard und sogar Mitch Harris von Napalm Death am Gesang.

Trotz der vielen Quellen, aus denen Sála schöpft, ist das Ergebnis ein einzigartiger, zutiefst verwandelnder Übergangsritus und eine Rückkehr des Herzens zur ehrfürchtigen Kontinuität des Heiligen. Es führt Sie vom brustbetonten rhythmischen Puls des eröffnenden Titeltracks, der von einem traditionellen norwegischen Bukkehorn (aufgenommen von Karl Seglem), einem galoppierenden Reiter und Katis eisigem, samtigem Gesang ausgeht, über Kólga, das von der Verfolgung von Frauen durch die Jahrhunderte erzählt und von den hauchzarten und doch unzerbrechlichen Klangfarben getragen wird, bis hin zu Stone Pillar, einem sanft sickernden, tiefen Brunnen der Verlassenheit und der Beschwörungen zur Wiederherstellung. Sála schließt mit dem Track Sátta – altnordisch für „Frieden“ und „Versöhnung“ – und beendet das Album so, wie es mit dem Bukkehorn begonnen hat, indem es reiche Drones und erfahrungsgeprägte Gedichte und Gebete verwebt, wobei Katis Gesang das am feinfühligsten abgestimmte Gefühlsbarometer ist. Sála ist ein Album, das seinem eigenen Schicksal gewidmet ist, und das, wie jede Suche, letztlich eine Heimkehr ist.

Sála – Tracklist:

1. Sála

2. Hefring

3. Kólga | 16

4. Blodbylgje

5. Dröfn | Drifting

6. Stone Pillars

7. Dúfa | Sleeping

8. Unnr| Mindbeach

9. Himinglæva

10. Hrönn

11. Bára | Bósi

12. Segið Mér

13. Sátta

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Kati Ràn

Sála

Label: Svart Records

VÖ: 25.05.2024

Formate: LP/CD/Digital

Für Fans von:

Heilung, Wardruna, Ianai, Gaahls Wyrd, Nytt Land

Produktion:

Jaani Peuhu, Kati Rán, Christopher Juul

Mastering:

Jaime Gomez Arrelano

Coverartwork:

Fotograf: Arne Beck

Illustrator:

Halfdan Skrifa

Grafische Darstellung:

Jari Laurén, Charlotte Boer

Deluxe Box Edition: Marzena Ablewska-Lech

Bio

Jonathan Selzer

Besetzung:

Kati Rán

Special Guests:

Gaahl (Gaahl, Wyrd, Wardruna)

Mitch Harris (Napalm Death)

Jaani Peuhu (Swallow The Sun, Ianai, Lord Of The Lost, Hallatar)

Karl Seglem (Norwegische Jazz- und Folk-Legende)

Borgar Magnason (Björk, Sígur Rós, Brian Eno)

Gealdýr

Emilie Lorentzen (Heilung)

Nicholas Schipper (Heilung)

Yana Veva (Theodor Basterd)

Umbra (Isländischer Frauenchor)

Sól Geirsdóttir, Varg Saastad (Völuspá Band)

Marianne Heikkinen, Salla Marja (Saruru,´Bunny Girl Metal´)

Páll Guðmunsson (Hilmar Örn Hilmarsson, Steindór Anderssen, Sígur Rós)

Kati Rán online:

https://kati-ran.com/

https://www.facebook.com/Ran.musician/

https://www.instagram.com/kati_ran/