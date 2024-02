Extinct: „Incitement Of Violence“ erscheint am 18.04.2024

Das neue Album der norddeutschen Thrasher Extinct wird den Titel Incitement Of Violence tragen und am 18. April via MDD Records erscheinen! Enthalten sind 12 Tracks erstklassigen und puren Thrash Metals der alten Schule. Einen ersten Blick auf das von Nicolas Oliveros gestaltete,Coverartwork findet ihr anbei. Eine musikalische Kostprobe gibt‘s schon bald. Im Rahmen der Mosh Im Mai Warmup Party Tour ist die Band zudem in den nächsten Wochen auf fünf Shows in Norddeutschland unterwegs.

MIM Warm up Party Tour:

17.Feb, Wismar, Fellfresse

24.Feb, Itzehoe, Lauschbar

09.Mar, Kiel, Schaubude

12.Apr, Bad Oldesloe, Inihaus

13.Apr, Osnabrück, Westwerk

Links:

https://www.facebook.com/extinctmetal/

https://www.instagram.com/extinct_band.official