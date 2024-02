Dangerface – Be Damned

Wenn ich schon einmal dabei bin, die Restekiste der liegengebliebenen Alben auszumisten, dann bleibt es nicht bei einem Album, denn da könnte ja noch etwas verborgen geblieben sein.

Irgendwie bin ich dann auch beim Punk aus dem hohen Norden hängen geblieben. Gerade erst das letzte Album der Finnen Terveed Kädet in den Händen gehalten, ist es nun mit Be Damned das Album der Norweger Dangerface vom März letzten Jahres, welches über das Label Fysisk Format auf farbigem Vinyl erschienen ist.

Die Band aus Stavanger serviert uns mit Be Damned ihr Zweitwerk nach dem 2019 erschienenen Debüt Get Loud. Die zwischenzeitliche Pandemie hat der Spielfreude der norwegischen Punk’n’Roller überhaupt nichts angetan. Laut geht es auch auf Be Damned weiter.

Nicht nur ihrem Frontmann Michael Myklebust, der in den zehn Songs mit einem wilden und hysterischen Kreischen famos auffällt, merkt man an, dass man hier richtig Druck von hinten raus machen will und dabei Spaß hat. Da ist kaum Zeit zum Luftholen. Herausgekommen ist ein toller, kräftiger Hybrid aus Punk, Rock, Metal und Hardcore. Ich persönlich würde Get Loud als Punk’n’Roll Crossover Album bezeichnen, welches zu einer hysterischen Energie verdammt ist! It’s Alive, um es mal mit einem der knackigen Songs des Albums zu sagen.

