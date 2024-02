Wacken Foundation und Kraftverkehr Chemnitz präsentieren: Chemnitz Metal Culture vom 24. bis 26. Mai

Anlässlich der Ernennung Chemnitz’ zur Kulturhauptstadt Europas 2025 sollte bereits im Dezember der Spirit des W:O:A Einzug in Sachsen halten. Da die Veranstaltung aufgrund von Krankheit verschoben werden musste, dürfen sich Metalheads im Rahmen der Chemnitz Metal Culture, präsentiert von der Wacken Foundation und dem Kraftverkehr Chemnitz, nun auf ganze drei Tage voller Riffs freuen.

„Wacken und die Kulturhauptstadt 2025: Das passt wunderbar zusammen. Insbesondere in einer Halle, die heute alle technischen Raffinessen zeigt und die einst als historische Busreparatur irgendwie auch schon ein echter „Metal“-Hotspot war. Wir freuen uns riesig auf alle Musikfreunde, die zu uns nach Chemnitz kommen wollen“ , so Andreas Wöllenstein, Eigentümer Eventlocation Kraftverkehr. Arne Blaschke von der Wacken Foundation ergänzt: „Zusammen mit dem Kraftverkehr hat sich unsere Wacken Foundation dazu entschlossen, ihren Teil dazu beizutragen und die Heavy-Metal-Kultur des Holy Ground in die Kulturhauptstadt Chemnitz zu bringen. Bands und Nachwuchskünstler:innen aus Chemnitz und der Region soll hiermit eine weitere Bühne geboten werden, umso cooler, dass das Wacken Metal Battle Halbfinale Deutschland ein Teil der Veranstaltung ist!“

Für Metal-Fans und Interessierte ist dabei jede Menge geboten: Im Rahmen der Wacken Warm-Up Show am 24.05. stehen nun die Thrash-Veteranen Destruction, Insanity Alert sowie der lokale Opener One Step Back auf der Bühne des Kraftverkehr.

Bei freiem Eintritt für alle folgt am Sonntag dann der Wacken Foundation Family Day mit Musik von Mutz, Kool Katz – Rock’n’Roll für coole Kids und Horst Adler Kapelle. Dank Hüpfburg, Kinderschminken und Tombola lohnt sich hier ein Ausflug für die ganze Familie.

An allen drei Tagen erwartet die Fans zusätzlich zum musikalischen ein Rahmenprogramm mit Infoständen, Merchandise, Food & Drinks sowie am Freitag und Samstag eine Aftershow-Party mit dem Ballroom Hamburg DJ-Team.

Freitag: Wacken Warm-Up Show mit Destruction und Insanity Alert

Samstag: Wacken Metal Battle Halbfinale Deutschland plus Caliban und Deserted Fear

Sonntag: Wacken Foundation Family Day mit Kool Katz und Mutz

Tickets für die Chemnitz Metal Culture sind ab jetzt zum Early Bird Preis von 50 € zzgl. Gebühr bei Metaltix erhältlich. Bereits für Dezember erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit und gelten für alle Tage, am Sonntag ist der Eintritt grundsätzlich frei.

Mehr Infos zum Event auf wacken-foundation.com, kraftverkehr-chemnitz.de und wacken.com.