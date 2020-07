Wacken World Wide: kündigt weiteres Line-Up an

Die Veranstalter des Wacken Open Air haben gemeinsam mit dem langjährigen Partner Telekom kürzlich das größte Wacken aller Zeiten angekündigt: Wacken World Wide.

Das digitale Streaming-Event, das die größte Mixed Reality-Metal-Show der Welt verspricht und eine völlig neue Wacken-Erfahrung zu den Fans direkt nach Hause bringt, wird im ursprünglich geplanten Festivalzeitraum von 29. Juli bis 01. August 2020weltweit stattfinden. Der digitale Ansatz erlaubt es, Show-Konzepte auf die virtuelle Bühne zu bringen, die in der innovativen Konzeption und technischen Umsetzung mit Wacken World Wide Weltpremiere in der Festivalbranche feiern. Das einzigartige Event ist kostenlos auf https://wacken-world-wide.com, sowie auf der Website und in der App von MagentaMusik 360, MagentaTV und im Programm #DABEI live mitzuerleben!

Neben bereits bestätigten Bands von W:O:A Publikumslieblingen wie Blind Guardian, Heaven Shall Burn, In Extremo, Kreator und Beyond The Black, die alle exklusive Shows auf innovativen und spektakulären Digitalbühnen performen werden, gibt es heute eine weitere hochkarätige Ergänzungen im Line-up: Das schwedische Schwergewicht Sabaton bahnt sich den Weg zum revolutionären Digitalfestival, sowie Hämatom, die zum virtuellen Maskenball bitten.