Astral Adornment: enthüllen Details zum kommenden selbstbetitelten Album

Das in Los Angeles ansässige Technical Death/Deathcore-Projekt Astral Adornment freut sich, die ersten Details zu seinem selbstbetitelten Debüt zu enthüllen. Astral Adornment wird am 19.03.2024 unabhängig veröffentlicht und auf den wichtigsten digitalen Plattformen verfügbar sein. Die neue Single Consume | Concede (Woodrot) ist jetzt als Vorgeschmack auf das kommende Album erhältlich, das aus zehn Titeln besteht, die von Inferi, Summoning The Lich und Blood Incantation inspiriert sind.

Bestellt eu Astral Adornment auf Bandcamp vor: https://bit.ly/49tXauV

Astral Adornment erforscht dunkle und zum Nachdenken anregende Themen und taucht in die rätselhaften Bereiche der Astralprojektion, des Pantheismus, des Nihilismus und der Geheimnisse verlorener Zivilisationen ein. Die Eröffnungssongs dienen als Tor zu dieser intensiven musikalischen Reise, wobei strafende Riffs und kehlige Gesang den Grundstein für einen atmosphärischen Abstieg in existenzielle Kontemplation legen. Das Album balanciert mit der komplizierten Balance zwischen Technik und roher Aggression und ist ein Hörerlebnis, das sowohl brutal als auch intellektuell anregend ist. Astral Adornment wird mehr als nur ein Thema; Es wird zu einem Hörerlebnis, bei dem ätherische Melodien und dynamische Tempowechsel den Zuhörer in jenseitige Dimensionen entführen. Pantheismus und Nihilismus werden nicht nur durch Texte, sondern durch die Struktur der Musik selbst erkundet, wobei dissonante Akkorde und unerbittliche Blastbeats das Chaos widerspiegeln, das diesen philosophischen Konzepten innewohnt. Im Verlauf des Albums wird der Hörer auf eine musikalische Odyssee mitgenommen, die die Auflösung verlorener Zivilisationen widerspiegelt. Die Intensität der Instrumentierung spiegelt den Aufstieg und Fall antiker Reiche wider und erzeugt ein Gefühl von Erhabenheit und Melancholie. Die thematische Kohärenz ist spürbar, wobei jeder Titel einen Teil zum größeren Puzzle beiträgt und das Publikum dazu einlädt, über die Feinheiten des Daseins nachzudenken. Die Produktion des Albums ist roh und seine viszerale Energie wird eingefangen, ohne an Klarheit einzubüßen, sodass der Hörer vollständig in den Klangstrudel eintauchen kann. Astral Adornment liefert nicht nur eine Sammlung von Liedern; Sie laden Sie ein, die unbekannten Gebiete des Geistes und der Seele zu erkunden. Machen Sie sich bereit für eine intensive, intellektuelle Reise, die die Grenzen des Genres verschiebt und einen unauslöschlichen Eindruck in der Landschaft der modernen Heavy-Musik hinterlässt.

Musik und Texte von Michael Connell. Aufgenommen, gemischt und gemastert von Michael Connell. Grafik, Logo und Foto von Michael Connell.