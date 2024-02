M.A.D. Tourbooking: führen euch mit diversen Touren durch die nächsten Wochen

Rebellion Tour

Madball, Scowl, The Chisel, Sunami, Mindwar

29.02. Drachten (NET) – Iduna

01.03. Essen (GER) – Weststadthalle

02.03. Valenciennes (FRA) – salle des Nymphéas

03.03. Maastricht (NET) – Muziekgieterij

04.03. Strasbourg (FRA) – La Laiterie

05.03. Heidelberg (GER) Karlstorbahnhof

06.03. München (GER) Backstage

07.03. Ostrava (CZE) Barrak Music Club

08.03. Warszawa (POL) Proxima

09.03. Dresden (GER) – Tante JU

10.03. Berlin (GER) – Astra Kulturhaus

Madball

21.06. Copenhagen (DAN) Copenhell Festival

22.06. Gräfenhainichen (GER) Full Force Festival

26.06. Hamburg (GER) Monkeys

27.06. Ysselsteyn (NED) Jera on Air Festival

28.06. Freiburg (GER) Crash

29.06. Geiselwind (GER) Mission Ready Festival

30.06. Clisson (FRA) Hellfest Open Air

02.07. Ferrara (ITA) Circolo Black Star

03.07. Torino (ITA) El Barrio

04.07. Innsbruck (AUT) Livestage

05.07. Arrasate (ESP) Mondra & Roll Festival

06.07. Orfü (HUN) Toxic Weekend Festival

08.08. Jaromer (CZE) Brutal Assault Festival

09.08. Kortrijk (BEL) Alcatraz Metal Festival

13.08. Montpellier (FRA) Secret Place

14.08. Martigny (SWI) Sunset Bar

15.08. Dinkelsbühl (GER) Summerbreeze Open Air

16.08. Sadska (CZE) Rock of Sadska Festival

17.08. Sulingen (GER) Reload Festival

Die Kassierer

10.02. Rostock (GER) (GER) – Mau Club

05.04. Saarbrücken (GER) – Garage

06.04. Nürnberg (GER) – Löwensaal

19.07. Wurster Nordseeküste (GER) Deichbrand Festival

17.08. Loburg (GER) Spirit Festival

14.12. Leipzig (GER) Felsenkeller

Svetlanas

30.03. Hohenems (AT) – Prokontra

18.05. Eichstätt (GER) Open Air am Berg

14.06. Torgau Entenfang (GER) Ain’t like You Festival

28.06. Freiburg (GER) Cafe Atlantik

29.06. Geiselwind (GER) Mission Ready Festival

13.07. Pula (CRO) Drustveni centar Rojc

26.07. Goldenstedt (GER) Afdreit un Buten Festival

27.07. Düsseldorf (GER) Pitcher

03.08. Berlin (GER) Resist to Exist Festival

10.08. Saône-et-Loire, Genouilly (FRA) Crusty Fest

30.08. Hamburg (GER) Monkeys Club

31.08. Herne (GER) KAZ Herne Open Air

Ignite

14.03. Essen (GER) Turock

15.03. Leeds (UK) Boom

16.03. Glasgow (UK) Slay

17.03. Newcastle (UK) Cluny

18.03. Manchester (UK) Rebellion

20.03. London (UK) The Black Heart

21.03. Malle (BEL) Kemphe Ondestroom

22.03. Pagney-Derriere (FRA) Chez Paulette

23.03. Badalona (ESP) Estraperlo

24.03. Valencia (ESP) 16 Toneladas Rock Club

25.03. Madrid (ESP) Sala Nazca

26.03. Lisbon (POR) RCA

27.03. A Coruna (ESP) Sala Playa

28.03. Oviedo (ESP) Gong Galaxy Club

29.03. Marseille (FRA) Le Molotov

30.03. Oberndorf am Neckar (GER) Easter Cross Festival

20.07. Selters (GER) Seepogo Festival

21.07. Freiburg (GER) Cafe Atlantik

02.08. Duffel (BEL) Brakrock Festival

03.08. Roitzschjora (GER) Full Rewind Festival

15.08. Lübeck (GER) Treibsand

17.08. Stemwede (GER) Stemwede Open Air Festival

24.08. Lüdenscheid (GER) Bautz Festival

Born From Pain

19.04. Göttingen (GER) Scream Out Loud Festival

20.04. Cham (GER) LA

10.05. Halle (BEL) Skallyfest

28.06. Freudenberg (GER) Green Hell Festival

21.07. Rotterdam (NED) Baroeg

26.07. Wirges (GER) Subwood Festival

02.08. Egriselles le bocage (FRA) From the Dust Festival

Maid Of Ace

31.05. Bayonne (FRA) Le Magnéto

01.06. Madrid (ESP) Road to Rio Babel

02.06. Marseille (FRA) Le Molotov

04.06. Martigny (SWI) Sunset Bar

05.06. Rorschach (SWI) Treppenhaus

06.06. München (GER) Rote Sonne

07.06. Obernzenn (GER) WASTED! Open Air

08.06. Nordenham (GER) Fonsstock Open Air

09.06. Osnabrück (GER) Bastard Club

09.08. Villmar (GER) Tells Bells Festival

10.08. Wageersrott (GER) Enzo Festival

11.08. Hamburg (GER) Monkeys Club

14.08. Berlin (GER) Cassiopeia

15.08. Loburg (GER) Spirit Festival

16.08. Stemwede (GER) Stemwede Festival

17.08. Volyne (CZE) Summer Punk Party

21.08. Friedrichsdorf (GER) Sommerbrücke Open Air 23.08. Valzin en Petite Montagne (FRA) Festival Les Gueules de Bois

Cockney Rejects

11.05. Ermua (ESP) Vertigo Rock Fest

07.09. Hoofddorp (NED) Oi in Hoofddorp

09.11. Malle (BEL) De Notelaar

Discipline

06.04. Erfurt (GER) From Hell

09.05. Berlin (GER) Punk & Disorderly Festival

09.11. Malle (BEL) De Notelaar

Klasse Kriminale

16.08. Hamburg (GER) Monkeys

17.08. Loburg (GER) Spirit Festival

18.08. Essen (GER) Don’t Panic

8°6 Crew

26.07. Hamburg (GER) MOnkeys Club

27.07. GLaubitz (GER) Back to Future Festival

15.08. Loburg (GER) Spirit Festival

16.08. Essen (GER) Don’t Panic

H2O

24.05. London (GBR) The Underworld

25.05. Hatfield (GBR) Slam Dunk Festival

26.06. Leeds (GBR) Slam Dunk Festival

27.05. Malle (BEL) Kemphe Ondestroom

28.05. Essen (GER) Don’t Panic

29.05. Strasbourg (FRA) La Laiterie Artefact

30.05. Martigny (SWI) Sunset Bar

31.05. Stuttgart (GER) SBäm Festival

01.06. Wels (GER) SBäm Festival

02.08. Roitzschjora (GER) Full REwind Festival

03.08. Duffel (BEL) Brakrock Festival

04.08. Osnabrück (GER) Bastard Club

05.08. Hamburg (GER) Monkeys Club

06.08. Berlin (GER) SO36

08.08. Tolmin (SLO) PUnkrock Holiday

09.08. Innsbruck (AUT) Livestage

10.08. Villmar (GER) Tells Bells Festival